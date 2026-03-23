Iz Zagreba za SAD krenula tek dvojica 'vatrenih'. Fruk: Ovako završiti tjedan je nedopustivo

Nakon četiri mjeseca i prvi put u 2026. godini, okuplja se hrvatska nogometna reprezentacija. Naše 'vatrene' u Orlandu čekaju prijateljske utakmice koje će ujedno biti i idealan test za ono što nas čeka na Svjetskom prvenstvu za manje od tri mjeseca. Snage s Kolumbijom ukrstit ćemo 27. ožujka, a četiri dana kasnije čekaju nas Brazilci, uvijek posebna utakmica.

Naši 'Amerikanci' Petar Musa i Marco Pašalić dočekat će reprezentativce u Orlandu, većina će igrača do tamo doći preko Frankfürta, a sa zagrebačkog aerodroma krenula su tek dvojica Toni Fruk i Dominik Livaković, zajedno sa stručnim stožerom i izbornikom Zlatkom Dalićem.

Pred novinare je stao najbolji igrač HNL-a i Rijeke, kojem će ovo biti prvi posjet SAD-u. No, za početak, rezime prošlog poprilično zgusnutog tjedna hrvatskog prvaka koji je ispao od Strasbourga iz osmine finala Konferencijske lige pa izgubio od Gorice (4-0) u prvenstvu.

- Jako čudan tjedan, ne znam što bih rekao. Nakon fenomenalne partije u Francuskoj, ovako završiti tjedan je nedopustivo za jednog prvaka. Što je, tu je, ovo je nogomet i okrećemo se nastavku prvenstva. Plan je osvojiti Kup. Meni je idealna prilika da skrenem misli s toga i da se posvetim reprezentaciji, da se fokusiram na utakmice koje nam dolaze - kazao je Toni Fruk.

Ova reprezentativna akcija poslužit će za dodatnu homogenizaciju momčadi i uigravanje novih taktičkih postavki, no jasno je da igrači ne idu na izlet.

- Čekaju nas jako teški protivnici i utakmice, ali Hrvatska i spada u rang najtežih reprezentacija na svijetu. Ovo je idealan test da vidimo realno stanje pred Svjetsko prvenstvo

Čeka vas popriličan broj sati putovanja do Orlanda?

- Dobro sam se opremio sa svime, bit će dug put, za mene nešto novo jer to još nisam proživio, ali veselim se. Tamo će nas dočekati i Marco Pašalić, ovaj put on ne mora putovati. Veselim se vidjeti ga.

A ovo putovanje bit će prilika i da vidi što ga čeka na ljeto kada krene Mundijal.

- Puno će ovo značiti i moramo se prilagođavati na taj jet lag. Neće biti lako, no i to je dio života. Za mene je to nešto novo, ali veselim se.

U ovakvim utakmicama rezultat nije u fokusu, najvažnije je ispoštovati ono što izbornik traži, ali slatko je i pobijediti, pogotovo protiv ovakvih protivnika koji nas čekaju.

- Najvažnije je pokazati se u najboljem svjetlu. Imperativ je pobjeda, no isprobavat će se nove stvari i moramo shvatiti ozbiljno ovo okupljanje. Ne treba shvatiti kao prijateljsko jer nisu službene utakmice, isprobavat ćemo nove stvari i treba biti na maksimumu.

Čekaju nas temperamentni protivnici, a utakmice protiv Brazila često su bile burne i pune tenzija.

- Brazil je nama veliko ime, ali imaju i oni velik respekt za nas nakon svega što se izdogađalo. Sigurno da očekujem jednu jako dobru utakmicu i vjerujem da će Hrvatska pokazati puno više - zaključio je Fruk.

