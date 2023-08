Izabrali su najružnije stadione u Europi: Maksimir u vrhu...

Dinamo je posljednjih godina postao ozbiljno ime u europskim okvirima. Klub je dvaput igrao europsko proljeće u posljednjih pet godina te dvaput skupinu Lige prvaka, no i dalje nema dom kakav zaslužuje. Veliki klubovi dolaze na stadion i smiju se derutnom stadionu starom više od sto godina.

Maksimir ima posebno značenje za navijače Dinama. Na tom zelenom travnjaku u novije vrijeme stasali su brojni nogometni velikani poput Luke Modrića, Dinamo je rušio Tottenham i Atalantu u Ligi prvaka, vodio protiv Manchester Cityja, ali došlo je vrijeme za novi dom koji će biti u skladu s onim što 'modri' predstavljaju. Nogometnu silu koja stvara igrače za hrvatsku reprezentaciju te ruši velikani u Europi.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Posljednjih pet godina priča se o novom Maksimiru, a posljednjih mjeseci opet se sve aktualiziralo. Pojavljuju se naznake pomaka, 'vatreni' će tako dobiti kamp u Velikoj Gorici, a 'modri' bi kroz nekoliko godina trebali Maksimir vidjeti u novom ruhu. No, za to se treba početi raditi, ali i pronaći adekvatna zamjena za vrijeme renovacije stadiona. To bi trebala biti Kranjčevićeva gdje bi se do kraja godine trebalo započeti s proširenjem i temeljitom obnovom.

No, dok se stadion ne sruši i radnici se ne pojave s alatima i strojevima na Maksimiru, nitko više ni ne vjeruje u puste političke priče. A Dinamo i dalje mora igrati na ruglu kojem se smije cijela Europa.

Foto: GNK Dinamo

Agencija Money provela je istraživanje o najružnijim stadionima u Europi, a Maksimir se smjestio na treće mjesto. Na temelju recenzija na platformama poput Googlea, TripAdvisora i Football Grounda, zaključili su kako je stadion Carlo Castellani najružniji u Europi. Riječ je o domu talijanskog prvoligaša Empolija.

Na drugom mjestu je Balaidos, dom španjolskog prvoligaša Celte Vigo.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Iza trećeg Dinama je King Baudoin u Bruxellesu s kapacitetom od 50 tisuća. Na petom mjestu je Coliseum Alfonso Perez, stadion Getafea koji prima 17 tisuća gledatelja.