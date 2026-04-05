Izabrao je novac ispred karijere, a zabio je i protiv Hrvatske na SP-u. Umirovio se brazilski as

Bivši veznjak Chelseaja Oscar umirovio se u dobi od 34 godine zbog kroničnih srčanih problema, objavio je u subotu njegov sadašnji klub Sao Paulo.

Bivši brazilski reprezentativac primljen je u bolnicu na pet dana zbog srčanih komplikacija u studenom, a opsežne procjene potvrdile su dijagnozu vazovagalne sinkope, uobičajenog oblika nesvjestice uzrokovanog naglim padom otkucaja srca i krvnog tlaka.

Ugovor sa Sao Paulom imao je do 2027., ali ga je sada raskinuo.

- Želio sam učiniti više za Sao Paulo, želio sam igrati više. Mislim da sam imao i nogometne sposobnosti i godine za više igranja, ali nažalost ovo se dogodilo, objavio je Oscar na društvenim mrežama kluba.

- Sada ću se povući i nastaviti navijati za Sao Paulo, nastavljajući svoj život kao navijač. Završavam svoju karijeru ovdje u Sao Paulu, karijeru koja me odvela na mnoga mjesta, praktički po cijelom svijetu.

Oscar je dva puta osvojio Premier ligu s Chelseajem i tri puta kinesku Superligu u Shanghai Portu. Vratio se u Sao Paulo u prosincu 2024., potpisavši trogodišnji ugovor sa svojim klubom iz djetinjstva.

Hrvatskoj je zabio gol na otvaranju Svjetskog prvenstva 2014. godine. Brazil je tada slavio 3-1, a veznjak je zabio treći gol na susretu u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Za Brazil je odigrao 48 utakmica i zabio 12 golova. Često je u javnosti bio kritiziran jer je u Kinu otišao na vrhuncu karijere kad su ga mnogi europski velikani htjeli. Naravno, otišao je iz financijskih razloga i nikada nije ispunio očekivani potencijal.