Izabrao je novac ispred karijere, a zabio je i protiv Hrvatske na SP-u. Umirovio se brazilski as

Piše HINA, Ivan Kužela,
Izabrao je novac ispred karijere, a zabio je i protiv Hrvatske na SP-u. Umirovio se brazilski as
Sao Paulo: SP 2014, skupina A, Brazil - Hrvatska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oscar je šokirao svijet nogometa i zbog srčanih problema primoran je završiti karijeru u 34. godini. Bivši veznjak Chelseaja i nekadašnji brazilski reprezentativac igrao je zadnje u Sao Paulu, klubu njegovog djetinjstva

Bivši veznjak Chelseaja Oscar umirovio se u dobi od 34 godine zbog kroničnih srčanih problema, objavio je u subotu njegov sadašnji klub Sao Paulo.

Istetovirao si je nogu u čast povratka Neymara u Brazil. Navijač (18): 'Inspiracija mi je' 00:58
Istetovirao si je nogu u čast povratka Neymara u Brazil. Navijač (18): 'Inspiracija mi je' | Video: 24sata/Video

Bivši brazilski reprezentativac primljen je u bolnicu na pet dana zbog srčanih komplikacija u studenom, a opsežne procjene potvrdile su dijagnozu vazovagalne sinkope, uobičajenog oblika nesvjestice uzrokovanog naglim padom otkucaja srca i krvnog tlaka.

Ugovor sa Sao Paulom imao je do 2027., ali ga je sada raskinuo.

- Želio sam učiniti više za Sao Paulo, želio sam igrati više. Mislim da sam imao i nogometne sposobnosti i godine za više igranja, ali nažalost ovo se dogodilo, objavio je Oscar na društvenim mrežama kluba.

- Sada ću se povući i nastaviti navijati za Sao Paulo, nastavljajući svoj život kao navijač. Završavam svoju karijeru ovdje u Sao Paulu, karijeru koja me odvela na mnoga mjesta, praktički po cijelom svijetu.

Oscar je dva puta osvojio Premier ligu s Chelseajem i tri puta kinesku Superligu u Shanghai Portu. Vratio se u Sao Paulo u prosincu 2024., potpisavši trogodišnji ugovor sa svojim klubom iz djetinjstva.

Hrvatskoj je zabio gol na otvaranju Svjetskog prvenstva 2014. godine. Brazil je tada slavio 3-1, a veznjak je zabio treći gol na susretu u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Za Brazil je odigrao 48 utakmica i zabio 12 golova. Često je u javnosti bio kritiziran jer je u Kinu otišao na vrhuncu karijere kad su ga mnogi europski velikani htjeli. Naravno, otišao je iz financijskih razloga i nikada nije ispunio očekivani potencijal. 

Komentari 2
Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026