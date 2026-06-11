Izađite na balkone, pozdravite šampione! Zagreb će prirediti doček košarkašima Cibone...

Trofej se vratio u Draženov dom nakon četiri godine! Košarkaši Cibone su na krcatom Višnjiku, pred 9000 gledatelja, slavili protiv Zadra (82-75) u majstorici finala košarkaškog prvenstva i detronizirali ga s vrha hrvatske košarke.

Igrači, trener i čelnici kluba s ponosom su pozirali s peharom koji simbolično označava početak nove ere hrvatskog velikana. Večeras u 19.30 sati, ispred glavnog ulaza u dvoranu Dražen Petrović, bit će upriličen doček za igrače. Očekuje se i dolazak zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Za početak, javnosti se obratio trener Ivan Rudež.

- Vidjeli ste i sami da je to bila tvrda, prava finalna utakmica. Dugo smo hvatali ritam, bilo je početne nervoze pri ulasku u utakmicu i donosili smo loše odluke. Držali smo priključak i vjerovali, izvlačili smo se obranom. Uz predanost i vjeru pogodili smo šuteve u drugom poluvremenu, povezali obranu i prilagodbe. Zadar je moćna momčad koju nije lako braniti. Uspjeli smo, to je velika pobjeda za klub. Nismo ni svjesni koliko je teško pobijediti Zadar u gostima. Igrači su odradili lavovski posao i sav kredit ide njima - kazao je Rudež pa nastavio:

- Što se tiče sezone, to je pitanje za direktore. Htio bih zahvaliti igračima, stručnom stožeru i asistentima, svima koji su svakodnevno radili i pomagali da budemo što uspješniji u mikromenadžmentu i trenažnom procesu kako bismo rasli kroz sezonu. Već u listopadu dobio sam osjećaj da možemo napraviti velike stvari ove sezone. Gradili smo momčad skromno od početka, a malo je ljudi vjerovalo da ćemo danas sjediti ovdje ispred pehara. Uz rad, vjeru i zajedništvo svih u klubu te dobru selekciju karaktera, uspjeli smo okruniti sezonu trofejem. On nije jedini pokazatelj uspjeha. Momčad je nevjerojatno rasla, gradili smo karakter kroz pobjede i poraze. Način na koji su igrači trenirali i ponašali se, kao i predanost stručnog stožera radu, bili su na vrhunskoj razini. I da je jučer završilo drukčije, govorio bih isto. Hvala klubu što mi je ukazao povjerenje da pomognem Ciboni u ovoj teškoj prijelaznoj sezoni - zaključio je trener.

Foto: Hrvoje Kostelac

Sportski direktor Marin Rozić, koji je u Ciboni kao igrač proveo 13 sezona, blistao je od sreće.

- Pobjeda u petoj utakmici za mene je posebna priča, možda i najljepši san koji mogu sanjati. Prije nego što krenem govoriti o sezoni i finalu, htio bih nešto reći. Svi smo danas sretni što smo prvaci, ali nažalost Jan Palokaj ozbiljno je ozlijedio stopalo. To je tako, ali kada bih mogao zamijeniti jučerašnju pobjedu za njegovo zdravlje, učinio bih to istog trenutka. Pogodio je jako puno važnih šuteva, platio je sam sebi odštetu da bi došao igrati za Cibonu i pokazao koliko je velik profesionalac. Nije zaslužio ovo, ali vratit će mu se. Kao sportski direktor inzistirat ću da mu pružimo sve što možemo kako bi se što prije vratio. Bila je stvarno lijepa atmosfera, hvala Zadranima na krasnom ambijentu. Poslije smo slavili u lokalu, nije bilo nikakvih incidenata i kapa dolje svima. Sretan sam što je sve prošlo u najboljem redu. Poštujem Zadar i njihove navijače, to je velik klub. Najviše volim kada pobijedimo Zadar upravo zato što ih toliko cijenim.

Cibona je izvela čudo jer prije godinu dana bila je neizvjesna budućnost kluba.

- Bili smo u ozbiljnim problemima, kasno smo počeli slagati momčad. Išli smo korak po korak, napravili iskorak u Europi. Bila je to lijepa epizoda, drukčija za ovaj klub nakon dugo godina. Malo je tko vjerovao da možemo osvojiti naslov, ali završilo je kao u snu. Nitko nije sretniji od nas.

Riječ je pripala i direktoru Tomislavu Šeriću.

- Nadali smo se na početku sezone da je ovako nešto moguće, ali bilo je teško vjerovati u to. Cilj nam je bio stalno napredovati jer smo svjesni da se u sportu ponekad ide naprijed, a ponekad nazad. Važno je bilo nastaviti ići naprijed i to smo ostvarili te došli do titule. Meni je ovo posebno zadovoljstvo. Kada pogledam gdje smo bili prije tri godine, vidim koliko smo napredovali i nadmašili sva očekivanja za ovu sezonu. To nam je odličan poticaj za budućnost. Gradimo klub i ovdje smo dugoročno. Važno nam je stvarati zdrave temelje. Najsretniji sam kada vidim punu dvoranu. Imali smo je na dvije finalne utakmice i to je najveća pobjeda kluba. - Košarka se igra zbog gledatelja, to nam je najveća nagrada, a s time dolaze i sponzori te veći interes javnosti - rekao je Šerić pa nastavio:

- Vratit ću se još malo na ovu sezonu. Jan Palokaj dao je sve od sebe i žrtvovao zdravlje. Da je ona posljednja lopta otišla na drugu stranu, pitanje je kako bi završila utakmica. Kapa dolje svim igračima i treneru. Puna dvorana, peta utakmica finala - svaki sportaš živi za to. U jednoj utakmici odlučuje se prvak i svi sanjaju takve trenutke. Igrači su pokazali da su dorasli zadatku. Velika zahvala Zadranima. Treba nam jak Zadar i ovakvi derbiji. Ovo je pokazalo kako hrvatska košarka može izgledati. Mislim da smo u petoj utakmici protiv Zadra prvi put pobijedili u povijesti. Godinama ćemo pamtiti ovaj trenutak. Ovo je prva sezona u kojoj nećemo imati problema s blokadama igrača. Sve ćemo napraviti na vrijeme. Ovo je ogroman uspjeh u odnosu na prethodne sezone.

Foto: Hrvoje Kostelac

Posebno je emotivan bio kapetan Krešimir Radovčić, koji je šest godina dio ove momčadi.

- Drago mi je što sam dio ove momčadi. Ovo je predivna skupina ljudi. Kao momčad i kao stožer pogodili smo s dvojicom stranaca koji su vrhunski ljudi i igrači. Nije bilo nijednog incidenta, družili smo se i izvan terena. Imali smo uspone i padove, ali smo u najvažnijem trenutku bili najbolji. Finalna serija dugo nije bila zanimljivija ni kvalitetnija. Dogodila su se dva breaka, mi smo njih pobijedili dolje, pa oni nas ovdje. Ova peta utakmica bila je vrhunska za gledatelje, a za nas nešto stresnija. Na kraju je sve ispalo kako treba. Da nam je netko na početku sezone rekao da će ovako završiti, malo bi mu tko vjerovao. Ova momčad pokazala je da ima ono nešto.

A koja natjecanja će sljedeće sezone igrati Cibona?

- Gledamo još u kojem ćemo natjecanju igrati. Otvorile su se rasprave oko Eurokupa i ABA lige. Razgovarat ćemo i s HKS-om o tome što nam mogu ponuditi kada je riječ o subvencijama. Imamo još dosta neodgovorenih pitanja, pričekat ćemo da vidimo kakva će biti situacija, a potom krenuti sa slaganjem momčadi - kazao je sportski direktor Rozić i zaključio:

- Htio bih zahvaliti obitelji Dodig što je prepoznala potencijal Cibone i spasila klub. Čestitke od srca. Drago mi je zbog njih što je sezona ovako završila. Pozivam sve da im damo podršku jer nema mnogo ljudi spremnih ulagati u hrvatsku košarku. Velika hvala njima na svemu. I oni su prvaci.