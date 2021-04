Kao i dosad u karijeri, Samir Toplak primio se još jednog teškog posla. Na klupu Lokomotive sjeo je u nezavidnom trenutku prije utakmica s Osijekom (2-0) i Hajdukom (2-0).

- Mnogo radim, ima tu puno posla pa baš i nemam vremena za nešto drugo. Težak posao je ispred mene, ali tako je bilo uvijek. Čeka me veliki izazov - javio nam se Samir Toplak i odgovorio na pitanje je li se udomaćio na Kajzerici.

Osijek i Hajduk (oba poraza 2-0) tek su početak teškog niza utakmica jer sad tek slijede Dinamo i Rijeka. No, ne bi bilo prvi put da Toplak kao veliki autsajder napravi neki rezultat na Maksimiru. Iako pobijedio nije nikad! U 26 utakmica protiv Dinama s raznim klubovima ima pet remija i 21 poraz.

- Dinamo je jedna klasa više i imaju trenutno svojih problema, ali imamo ih i mi. A oni su ti koji će ih lakše nadomjestiti u HNL-u. Svakako da ne mogu očekivati neku napadačku utakmicu, ali dečki iz Dinama su igrali u četvrtak i igraju sljedeći četvrtak. A mislim da i statistika pokazuje da mnoge svjetske momčadi koje su vodeće dosta puta izgube upravo od posljednje plasirane momčadi na ljestvici - objašnjava nam Toplak pa nastavlja u dahu.

- A baš bi nam trebala jedna takva utakmica u kojoj bi iznenadili, baš bi. Tako je bilo s Varaždinom kad smo na Poljudu vodili 3-0 na poluvremenu pa pobijedili 3-2 na kraju, ali bila je to utakmica koja je prodrmala svlačionicu i pokazala dečkima da mogu.

Osebujni kneginečki stručnjak poznat je po svojoj energiji kojom vodi utakmice i posebnoj karizmi u svlačionici i izvan nje. Sad je imao i reprezentativnu stanku u kojoj je bio bez čak šestorice nogometaša. Tad je rekao da je to kao da je 'Lokomotiva Real Madrid, a ne posljednja na tablici'. No, uslijedio je povratak u realnost i sad ga čeka teška utakmica protiv Dinama.

- 'Ajmo biti skromni. Htio bih da budemo konkurentni u nekim dijelovima utakmice. Da budemo hrabri i opasni, da napravimo priliku i da napravimo jedan pomak. Jako puno radimo, fali mi dosta igrača naprijed i moram nešto smisliti. Imam neku ideju i nadam se da ćemo to uspjeti prezentirati protiv Dinama.

A ta ideja bi mogao biti i Alan Bonansea (24), argentinski napadač koji je kao pojačanje stigao u redove Lokosa.

- Naravno, i on je u planovima. Iznimno je opasan u šesnaestercu, robustan igrač koji zna zadržati loptu i baš nam takav jedan treba. Još će mu trebati malo da se u potpunosti aklimatizira, ali u HNL-u ga još nisu upoznali u potpunosti. Pa tko zna, možda ga upoznaju na najbolji mogući način - govori Toplak o 191 cm visokom napadaču.

Isticao je kako bi priliku mogli dobiti i neki juniori u njegovom mandatu na klupi momčadi s Kajzerice, a već smo vidjeli Kacavendu (18), Stojkovića (17) i Kima (20). Toplakove je momčadi uvijek krasilo to da je momčad dobrom igrom iznjedrila pojedinca.

- Ma sve su to mladi dečki u kojima stvarno ima potencijala, ali treba u njima do kraja probuditi i onu iskru koju su imale sve moje momčadi. Stariji su tu da im budu podrška i samo ih poboljšaju. Kad se to dogodi onda ćemo pokazati što zapravo možemo - jasan je Toplak.

A prvenstvo će se najvjerojatnije lomiti u direktnim susretima s konkurentima. Lokomotiva za dva kola kod kuće dočekuje Varaždin pa im slijede Gorica, Šibenik, Slaven Belupo i Istra.

- Najgore nas muči taj zaostatak, to je veliki pritisak na leđima. Najrađe bi da na Varaždin dođemo sa jednakim brojem bodova pa da možemo rješavati stvari jer smo bolji od njih u međusobnom omjeru. Ali o tom, potom. Još je 27 bodova u igri i sve je na stolu, samo je pitanje hoćemo li se ponuditi - završio je Toplak u svom stilu.