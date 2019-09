Izazvao McGregora: Čekam te, bez rukavica, a boljem ide sve!

McGregor je veliki promašaj. Bolji je prodavač nego borac. Pa kada je on branio naslov u UFC-u? Što je on uopće napravio? A ima 31 godinu. Ja sam s 21 godinom osvojio drugi svjetski naslov, započeo je oštro Paulie Malignaggi (38).

Njegov verbalni rat s Conorom McGregorom (31) traje oko dvije godine. Bili su sparing partneri uoči meča Irca s Floydom Mayweatherom u kolovozu 2017. godine, ali nakon što je Conor objavio fotografije i montirane snimke s treninga, Malignaggi se naljutio. I krenuo s provokacijama...

Sada se ponovno oglasio. I pozvao irskog borca na borbu bez rukavica u kojoj pobjednik odnosi sve.

- Conora muči to što sam ga ja razotkrio prije svih. Kukavica je i prelako odustaje. Sve što je napravio posljednjih nekoliko godina to i potvrđuje. Rado ću se boriti s njim. Idemo u borbu u kojem pobjednik uzima sve, a gubitnik neće dobiti ništa. Kaže da bi me u oktogonu dobio? Ma dajte... Borit ću se s njim i bez rukavica, možemo i boksati - rekao je Malignaggi talkSPORTu.

Conor McGregor nije se borio od prošlog listopada kada je izgubio od Khabiba Nurmagomedova. Prije nekoliko dana je misterioznom objavom na Twitteru najavio svoj povratak, a borba protiv još uvijek nepoznatog protivnika najavljena je za 14. prosinca u Dublinu.