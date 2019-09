Izbacili ih iz Europe pa im dali igrača: Andrijašević je Rijekin

Franko Andrijašević vraća se na Kvarner. Bivši igrač Rijeke karijeru će nastaviti u dresu iz kojega je i otišao prije dvije godine, do kraja sezone Rijeci ga je na posudbu ustupio Gent.

Belgijanci, koji su Riječane izbacili u play-offu Europske lige, potvrdili su dogovor između dvije strane. Ona riječka za Andrijaševića je prije dvije godine dobila 4,25 milijuna eura, no nekad povremeni hrvatski reprezentativac nije isplatio uloženo.

Gent ga je slao i na posudbu u Beveren, potom ga poslao u drugu momčad, a kako nije imalo smisla ni za koga situacija u kojoj je na ledu igrač s godišnjom plaćom od 700 tisuća eura i ugovorom do 2022., ovo je bilo najlogičnije. Ukupno je u dvije sezone skupio 34 nastupa i zabio dva gola uz tri asistencije.

Revitalizirati karijeru

- Kada sam bio na posudbi u Beverenu, rečeno mi da me žele nazad, da ću igrati, da sada imaju formaciju koja meni odgovora i u kojoj ću ja biti polušpica, ali kada sam se vratio, situacija je bila ista kao prije. Razgovarao sam s trenerom koji mi je rekao da se moj status nije promijenio, došao sam na pripreme bez da imam ikakvu šansu da izborim svoje mjesto. Ali osjećao sam to cijelo vrijeme, kada su me prvi put maknuli, znao sam da je to praktički gotovo - govorio je Franko za Novi list prije utakmice Rijeke i Genta

- Neću lagati da se već odavno osjećam nebitnim, da me ne cijene. I to guranje u B momčad nije bilo da bih se ja tamo izborio za mjesto među prvotimcima, nego da me ne gledaju. Osjećam da na mene ne računaju, kada sve to vidiš, shvatiš da je sve to gotovo, pa možda zbog toga ispada da s Gentom više ne osjećam nekakvu povezanost..

Za Rijeku je već odigrao 32 utakmice i s 18 golova povećao si tada vrijednost na tržištu koja je pala ispod dva milijuna eura (1,8). Sada mu je primarno revitalizirati karijeru i pokušati je vratiti na te staze s Rujevice. Dovoljno je mlad (28) da u tome uspije, a u Rijeci će definitivno imati i prostora.