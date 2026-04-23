ČUDESNE BROJKE PLUS+
Izborniče, gledate li? Dinamov dvojac briljira i sanja Mundijal
Dion Drena Beljo i Luka Stojković u 18 utakmica ove kalendarske godine zajedno su dali čak 32 gola i imaju 14 asistencija. Statistika je uvjerljivo na njihovoj strani...
Luka Stojković i Dion Drena Beljo našli su u Puli još jednu žrtvu. Dva najbolja nogometaša Dinama srušila su i Istru (2-0). Zagrepčani su na Aldo Drosini pružili još jednu dojmljivu partiju, kontrolirali su utakmicu svih 90 minuta pa mirno stigli na korak do naslova prvaka. U Maksimiru bi već za vikend mogli slaviti titulu.
