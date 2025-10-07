Obavijesti

KOŠARKAŠKA REPREZENTACIJA

Izbornik BiH podnio ostavku: 'Zdravlje je na prvom mjestu'

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Šok u BiH košarci! Adis Bećiragić podnio ostavku zbog zdravlja. Vodio reprezentaciju do povijesnog uspjeha, ali stres uzeo danak

Adis Bećiragić podnio je ostavku na mjesto izbornika muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, potvrđeno je u utorak. Bećiragić je odluku obrazložio osobnim zdravstvenim razlozima, istaknuvši kako je tijekom tri godine na klupi reprezentacije pretrpio veliki stres koji je ostavio posljedice na njegovo zdravlje te da mu uskoro predstoji operativni zahvat.

"Podnosim ostavku na mjesto izbornika seniorske reprezentacije BiH. Zdravlje nam je svima na prvome mjestu", naveo je Bećiragić u pismu upućenom članovima Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH. 

Bećiragić je reprezentaciju preuzeo u ljeto 2022. godine, naslijedivši Vedrana Bosnića. Tijekom mandata vodio je momčad na dva Eurobasketa, a na posljednjem ostvario povijesni rezultat plasmanom u osminu finala. Nakon poraza od Poljske BiH je natjecanje završila na 13. mjestu, što je drugi najbolji plasman u povijesti nacionalne momčadi.

Bećiragić je poručio kako ostaje na raspolaganju reprezentaciji i svom nasljedniku u vidu savjeta i pomoći.

