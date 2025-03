Izbornik: Ivanović me podsjeća na Mandžukića i Olića! Fruk je najbolji igrač u hrvatskoj ligi

Prošlo je pet mjeseci od posljednje utakmice hrvatske reprezentacije. Remizirali smo s Portugalom na Poljudu (1-1) i izborili četvrtfinale Lige nacija, a naši reprezentativci prvi put su se u 2025. godini okupili baš u Splitu. Na poljudskoj ljepotici u četvrtak će ugostiti Francusku u prvoj četvrtfinalnoj utakmici, dok je uzvrat u Parizu tri dana kasnije.

Napravio je izbornik i nekoliko promjena u sastavu i pozvao dvojicu debitanata. To su Toni Fruk (24) i Franjo Ivanović (21). Prvi vuče Rijeku u borbi za naslov prvaka i jedan je od najboljih igrača HNL-a. On je razlog zašto snovi o titulu i dalje žive na Rujevici, a u nedjelju je srušio Hajduka s dva gola (3-0) u derbiju 26. kola. Živa je napast za svaku obranu svojim lucidnim potezima i vanserijskom tehnikom, ove sezone zabio je osam golova i sedam puta asistirao u 28 utakmica.

Rijeka i Lokomotiva sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Što se tiče Ivanovića, Rijeka ga je ljetos prodala u belgijski Royal Union SG gdje igra nogomet karijere. Zabio je 15 golova i asistirao pet puta u 36 utakmica. Igrač je to silne energije koji sa svojom agresivnošću muči protivničke obrane, a u Belgiji je još dodatno izbrusio golgeterske sposobnosti. Izbornik Zlatko Dalić ishvalio je Fruka i Ivanovića.

- Stalno sam govorio da je u reprezentaciju teško ući. Njih dvojica imaju kontinuitet igara, Ivanović jako dobro u Belgiju, Fruk je najbolji igrač Rijeke i hrvatske lige. Oni su ovaj poziv zaslužili. Znam da je njima ovo veliki iskorak i veliki izazov, ali tu su da nam pomognu. Ivanović može igrati u špicu, ali i polulijevo, poludesno. Podsjeća na Olića i Mandžukića, ima brzinu i agresiju. Fruk ima svoju poziciju polušpice, čak i špice, znalac je, može pomoći - rekao je izbornik.

Osvrnuo se i na Ivana Perišića koji briljira u dresu PSV-a. Sjajnim partijama u posljednje vrijeme podsjetio je na nekadašnju formu.

- Nikad nisam sumnjao u Ivana Perišića, to sam dokazao kad smo ga pozvali prije četiri mjeseca kad je bilo puno polemike oko toga treba li ga pozvati. Mislim da mu je i reprezentacija dala snagu. Jedan od najboljih igrača reprezentacije u moje vjere. Zaslužio je svaku podršku i pohvalu, da s 36 godina ovako radi, trenira i vrati se na ovakav način, to mogu samo profesionalci kao Ivan Perišić. Kod nas je krpao rupu na desnom beku u zadnje vrijeme, sad to nije slučaj i bit će više prema naprijed. Nadam se da će biti od velike pomoći.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Jako puno igrača je u uzlaznoj formi, ali to se ne može reći za golmane. Nediljko Labrović ispao je s popisa jer ne brani u Augsburgu, slične probleme ima i Dominik Kotarski, a Dominik Livaković nikako da uđe u ritam nakon što se oporavio od ozljede.

- Prvi put da imamo takav problem. Livi nije branio neko vrijeme, Kotarski ne brani, jedino Ivušić brani. Ni Labrović ne brani. U stožeru je puno vratara pa će oni bolje od mene znati kako reagirati. Vidjet ćemo danas. Naravno da imam podršku i vjeru u Livakoviću, jučer je branio. Nije idealno da ne brane, za vratare je to problem.