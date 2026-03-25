Izbornik Dalić o budućnosti na klupi 'vatrenih': Zaslužio sam mir, ništa nam neće pobjeći...

Pred hrvatskom reprezentacijom mini su pripreme prije Svjetskog prvenstva koje počinje u lipnju ove godine. "Vatreni" će prvo odmjeriti snage s Kolumbijom u utakmici koja se igra s četvrtka na petak navečer po hrvatskom vremenu, a potom im slijedi veliki ispit protiv Brazila, kojega vodi Carlo Ancelotti.

Izbornik je već prije najavio kako će ovo biti prilika za eksperimente pa će tako ponovno isprobati sustav s trojicom iza, koji dosad nije davao željene rezultate. Ipak, stvar se promijenila. Sve više naših igrača igra upravo na taj način u klubovima, a bila bi i šteta ne iskoristiti Luku Vuškovića koji, otkako je došao u HSV na posudbu, pruža fenomenalne partije baš u tom sustavu.

Prije prvenstva najviše se priča o budućnosti Luke Modrića u reprezentaciji. Legendarni kapetan zakoračio je u 40. godinu života, no i dalje pruža fenomenalne partije u Milanu, koji uz njegov doprinos vrlo dobro gura u Serie A i trenutačno je drugi iza Intera Petra Sučića.

Osim Modrića, neizvjesna je budućnost i izbornika Zlatka Dalića, a on je sada odgovorio na pitanje ostaje li i nakon Mundijala.

- Ne obazirem se ja ni na što, odnosno na ono što se govori u javnosti. Da se obazirem, bio bih u bolnici. Tako da me ništa od toga ne zanima. Radim svoj posao najbolje što mogu i znam, najispravnije. Trebate znati da ja ništa ne tražim i ne ucjenjujem. To je najvažnija stvar. Da ne bi netko rekao da ja ucjenjujem i nešto tražim. Prije svega sam zahvalan Savezu i predsjedniku saveza na podršci i povjerenju. To mi je najvažnije - rekao je za Tportal.

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U Savezu su već Daliću nudili ugovor, što je i očekivano s obzirom na to da je na dva prijašnja svjetska prvenstva ispisao povijest hrvatske reprezentacije osvojivši srebrnu medalju u Rusiji pa potom četiri godine kasnije broncu u Kataru.

- Moj fokus i cilj sada je Svjetsko prvenstvo. Nakon devet godina rada u reprezentaciji i nakon svih ovih rezultata, zajedno sa svima, zavrijedio sam da se na miru pripremamo za Svjetsko prvenstvo i da se ne potencira priča o mom ugovoru. Zaslužio sam mir, da mogu vidjeti što i kako dalje. Neću pasti pod pritiske i pisanja "ja moram, Savez mora...". Ne mora nitko ništa. Neće ništa pobjeći. Sve će to biti riješeno. Ništa neće pobjeći. Ali ne želim ništa raditi pod nikakvim pritiskom - zaključio je Dalić.