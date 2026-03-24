Izbornik Dena: Poljud se ne smije rušiti kad i Maksimir! Pa gdje će Dinamo onda trenirati?

Satiričar Bernard Perić, poznatiji kao Izbornik Dena, osvrnuo se na najnovije informacije Hajduka i studiju provedenu u vezi splitskog Poljuda u RTL-ovoj satiričnoj emisiji Stanje nacije. Glavna tema bila je izgradnja novog stadiona na mjestu gdje je Poljud sada ili o renovaciji poljudske ljepotice.

Pričao je o prvom stadionu Hajduka - Starom placu te napomenuo da je zlatna generacija Hajduka iz 70-ih godina prošlog stoljeća ondje osvojila sve. Nakon toga spomenuo je Park mladeži na kojem igra Radnički iz Splita i treću opciju rušenja Poljuda te izgradnje novog stadiona na istome mjestu. Po njemu je ta opcija "najdraža", a prema predsjedniku Ivanu Biliću i gradonačelniku Tomislavu Šuti ujedno i najisplatljivija. Kroz monolog, kojeg je izvodio ispred Poljuda, dotaknuo se i izgradnje novog Maksimira za kojeg smatra da se ne smije u isto vrijeme graditi kad i Poljud.

Nakon spomenute rečenice, u šaljivom je tonu rekao da je zadnja rečenica "preopasna" za pustiti u javnost.

- Aj izbriši ovo zadnje, ovo je opasno bilo, netko će me prebit. Nećemo ovo zadnje, to izbaci ajde.

Dinamo je trenutačno prvi u HNL-u i ima 10 bodova više od drugog Hajduka. Do kraja sezone ostalo je još devet kola. 'Modri' su na Poljudu ove sezone u HNL-u igrali dva puta i oba puta slavili (2-0 i 3-1). Splićani su klub s Maksimira kod kuće zadnji put pobijedili 1. prosinca 2024. godine.