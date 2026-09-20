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DAVIS CUP

Izbornik Dodig nakon poraza od Njemačke: 'Nedovoljno za taj nivo, no skupljamo iskustvo'

Piše Ivan Tomašković,
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Izbornik Dodig nakon poraza od Njemačke: 'Nedovoljno za taj nivo, no skupljamo iskustvo'
Varaždin: Prvi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Matej Dodig - Elmer Moeller | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Drugog dana njemački par Krawietz i Puetz pobijedili su Mektića i Pavića, a potom je Zverev svladao Prižmića

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Hrvatska Davis Cup vrsta poražena je u baražu za ulazak na završnicu Svjetske skupine Halleu od Njemačke s 1-3.  Njemačka je povela s 2-1 nakon što su nedjelju u igri parova Kevin Krawietz i Tim Puetz sa 7-5, 6-2 svladali hrvatsku kombinaciju Matu Pavića i Nikolu Maktića poslije 72 minute igre.  Pobjednički bod za Nijemce donio je drugi tenisač svijeta Alexander Zverev koji je s 6-2, 6-4 nadigrao Dinu Prižmića.

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Germany v Croatia
Foto: Piroschka Van De Wouw

- Imali smo teška oba meča. Njemački tim nije u paru napravio nijednu grešku, ali to je dio sporta, bili su bolji. Alexander Zverev, trenutno najbolji igrač svijeta, pobijedio je Prižmića koji je pružio dobar otpor, ali nedovoljno za ovaj nivo igre - rekao je izbornik Ivan Dodig koji je našao nešto pozitivno u tom porazu. 

- Pozitivno je da je ovo reprezentacija s mladim momcima, svi sakupljaju iskustvo i to je dobro. Na njima je sada vrijeme da se nameću i bore i svima će to puno značiti za buduće mečeve u Davis Cupu i karijeri - zaključio je. 

Hrvatska je tako ostala bez plasmana u završnicu Svjetske skupine.

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