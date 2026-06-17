Izbornik DR Konga: Ponosni smo što smo osvojili povijesni bod i zabili prvi gol na SP-u

Nogometaši Portugala kiksali su na početku Svjetskog prvenstva i remizirali protiv DR Konga (1-1). Portugalci su poveli već u 6. minuti golom Nevesa i dominirali cijelim poluvremenom. Međutim, Wissa je u posljednjim sekundama prvog poluvremena zabio za izjednačenje DR Konga.

Portugalski izbornik Roberto Martinez:

"Jako dobro smo krenuli u utakmicu. Zabijeni gol je trebao biti odličan trenutak, ali nije bilo tako. Mislim kako smo izgubili dubinu u napadu, protok lopte nije bio dobar i dopustili smo im da se vrate. Kada je protivnik dobio samopouzdanje, utakmica je postala jako teška, ali takve se stvari događaju na svjetskim prvenstvima. Zadovoljan sam s pristupom, pokušavali smo pobijediti do samog kraja. Iz ove utakmice možemo puno naučiti."

Foto: Pedro Nunes

Izbornik DR Konga Sebastien Desabre:

"Jako smo ponosni što smo osvojili prvi bod u povijesti za DR Kongo na svjetskim prvenstvima, a usto i zabili prvi gol. Igrači su pokazali nevjerojatnu nesebičnost i požrtvovanje. Ispunili smo plan do detalja, zabili iz prekida i iskreno, jako sam ponosan na svoje igrače."

Foto: Pedro Nunes

Strijelac gola za DR Kongo Yoane Wissa:

"Naravno da sam vrlo ponosan jer smo izuzetno naporno radili za ovaj rezultat. Ovo je bila jako teška utakmica protiv protivnika koji je mnogo jači od nas, ali pokazali smo hrabrost i otpor. Najvažnije je nastaviti dalje ovako."