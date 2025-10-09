Izbornik Engleske: Nismo među favoritima za trofej na SP-u

Engleska nogometna reprezentacija jako dugo nije igrala u finalu Svjetskog prvenstva i zato ne može iduće godine biti jedan od favorita SP-a - rekao je njen izbornik Thomas Tuchel.

Engleska se još nije plasirala na prvenstvo kojem će zajednički domaćini biti Kanada, Meksiko i SAD-e, ali je vrlo blizu tog cilja. U svojoj kvalifikacijskoj skupini K ima maksimalnih 15 bodova nakon pet nastupa. Druga Albanija ima osam, a treća Srbija sedam bodova uz utakmicu manje.

Posljednji put Engleska je u finalu igrala 1966. godine kada je i osvojila jedini naslov.

- Na Svjetskom prvenstvu, gdje ćemo se u to ne sumnjam plasirati, mi ne možemo biti među favoritima. Jako dugo Engleska nije osvojila to natjecanje niti igrala u finalu, a brojni naši suparnici su upravo sve to radili posljednjih desetljeća. Možda možemo čekati svoju šansu iz sjene, ali nikako ne možemo biti među favoritima - izjavio je 52-godišnji njemački stručnjak Tuchel koji je izborničku dužnost Engleske preuzeo početkom ove godine.

- Očigledno je da Engleskoj nedostaje pravi mentalitet pobjednika. To je ono što imaju Argentina, Brazil, Španjolska ili Francuska. Mi nismo trenutačno s njima u istoj rečenici, ali možemo biti ako na prvenstvo otputujemo kao homogena momčad i kao kvalitetna se skupina ponašamo tijekom prvenstva - dodao je Tuchel.