Obavijesti

Sport

Komentari 0
PILA NAOPAKO?

Izbornik Engleske: Nismo među favoritima za trofej na SP-u

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izbornik Engleske: Nismo među favoritima za trofej na SP-u
2
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Jako dugo Engleska nije osvojila to natjecanje niti igrala u finalu, a brojni naši suparnici su upravo sve to radili posljednjih desetljeća. Možda možemo čekati svoju šansu iz sjene, ali nikako ne možemo biti među favoritima, kaže Tuchel

Engleska nogometna reprezentacija jako dugo nije igrala u finalu Svjetskog prvenstva i zato ne može iduće godine biti jedan od favorita SP-a - rekao je njen izbornik Thomas Tuchel.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Stadioni klupskog SP-a 2025. 08:24
Stadioni klupskog SP-a 2025. | Video: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Engleska se još nije plasirala na prvenstvo kojem će zajednički domaćini biti Kanada, Meksiko i SAD-e, ali je vrlo blizu tog cilja. U svojoj kvalifikacijskoj skupini K ima maksimalnih 15 bodova nakon pet nastupa. Druga Albanija ima osam, a treća Srbija sedam bodova uz utakmicu manje.

Posljednji put Engleska je u finalu igrala 1966. godine kada je i osvojila jedini naslov.

- Na Svjetskom prvenstvu, gdje ćemo se u to ne sumnjam plasirati, mi ne možemo biti među favoritima. Jako dugo Engleska nije osvojila to natjecanje niti igrala u finalu, a brojni naši suparnici su upravo sve to radili posljednjih desetljeća. Možda možemo čekati svoju šansu iz sjene, ali nikako ne možemo biti među favoritima - izjavio je 52-godišnji njemački stručnjak Tuchel koji je izborničku dužnost Engleske preuzeo početkom ove godine.

International Friendly - England Training
Foto: Andrew Boyers/REUTERS

- Očigledno je da Engleskoj nedostaje pravi mentalitet pobjednika. To je ono što imaju Argentina, Brazil, Španjolska ili Francuska. Mi nismo trenutačno s njima u istoj rečenici, ali možemo biti ako na prvenstvo otputujemo kao homogena momčad i kao kvalitetna se skupina ponašamo tijekom prvenstva - dodao je Tuchel.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu
BIVŠI 'VATRENI'

Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu

Nažalost, novac ne može vratiti sve ono što sam prošao. Ne mogu mi vratiti život. Tko zna, možda sam spasio nekoga jer sad liječnici u klubovima puno više paze na nalaze, rekao je Klasnić
UŽIVO 24sata u Pragu: Invazija Hrvata na stadion! Organizatori u zadnji čas promijenili planove
KLJUČNA UTAKMICA ZA SP

UŽIVO 24sata u Pragu: Invazija Hrvata na stadion! Organizatori u zadnji čas promijenili planove

Hrvatski su se navijači u velikom broju u korteu zaputili prema stadionu Fortuna, ali nažalost, sjajnu je atmosferu pokvario dio njih koji je počeo uzvikivati sramotne povike "Za dom spremni". Očekuje se nekoliko tisuća naših na stadionu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025