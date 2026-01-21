Izbornik futsal reprezentacije: Pokazali smo da možemo. Želja je četvrtfinale, sve je moguće

Hrvatska futsal reprezentacija odigrala je sjajnu utakmicu na otvaranju europskog prvenstva te je s Francuskom odigrala 2-2. Francuzi su jedni od favorita prvenstva, a Hrvatska je imala nekoliko prilika i da odnese pobjedu. Golove je Hrvatska primila iz dvije greške, a bod je donio Duje Kustura koji je dva puta tresao mrežu. Utakmicu su komentirali izbornik Marinko Mavrović te dvostruki strijelac Kustura.

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Prva utakmica, najteži protivnik koji je favorit u našoj grupi tako da smo izrazito zadovoljni rezultatom. Znali smo da možemo i to smo pokazali. Fenomenalno smo ušli u utakmicu, poveli i imali još neke šanse. Primili smo iz dvije greške, ali to je sastavni dio sporta. Tourea smo limitirali cijelo vrijeme, jednom je pobjegao i zabio. Tko radi taj i griješi. Pokazali smo karakter i da možemo igrati s ovako jakim protivnicima - rekao je Mavrović pa se osvrnuo na susrete protiv Gruzije i Latvije:

- Pogledat ćemo njihov susret. Rezultat protiv Francuske ne znači ništa ako to ne potvrdimo protiv Gruzije i Latvije. Želja nam je četvrtfinale, a tamo je sve moguće.

Nadovezao se i Kustura.

- Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo da će stvoriti šanse. Pripremali smo se na sve i rezultat je zaslužen. Lijepo je zabijati, ali ovo je timski sport i najbitnije je kako momčad odigra. Bilo bi mi draže da nisam zabio ni jedan, a da smo ih pobijedili jer bi nam to olakšalo sve. U sljedeće dvije utakmice smo favoriti, ali to trebamo pokazati. Moramo ući maksimalno koncentrirani u oba susreta - zaključio je.

Prvi bod je tu, igra je bila jako dobra i sada treba potvrditi prolaz protiv nešto slabijih reprezentacija. Prve dvije momčadi iz skupine prolaze u četvrtfinale.