Obavijesti

Sport

Komentari 0
REMI S FRANCUZIMA

Izbornik futsal reprezentacije: Pokazali smo da možemo. Želja je četvrtfinale, sve je moguće

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Izbornik futsal reprezentacije: Pokazali smo da možemo. Želja je četvrtfinale, sve je moguće
Varaždin: Kvalifikacijska futsal utakmica za Euro 2022. između Hrvatske i Danske | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo da će stvoriti šanse. Pripremali smo se na sve i rezultat je zaslužen. Lijepo je zabijati, ali ovo je timski sport i najbitnije je kako momčad odigra, dodao je strijelac Kustura

Admiral

Hrvatska futsal reprezentacija odigrala je sjajnu utakmicu na otvaranju europskog prvenstva te je s Francuskom odigrala 2-2. Francuzi su jedni od favorita prvenstva, a Hrvatska je imala nekoliko prilika i da odnese pobjedu. Golove je Hrvatska primila iz dvije greške, a bod je donio Duje Kustura koji je dva puta tresao mrežu. Utakmicu su komentirali izbornik Marinko Mavrović te dvostruki strijelac Kustura.

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu
Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Prva utakmica, najteži protivnik koji je favorit u našoj grupi tako da smo izrazito zadovoljni rezultatom. Znali smo da možemo i to smo pokazali. Fenomenalno smo ušli u utakmicu, poveli i imali još neke šanse. Primili smo iz dvije greške, ali to je sastavni dio sporta. Tourea smo limitirali cijelo vrijeme, jednom je pobjegao i zabio. Tko radi taj i griješi. Pokazali smo karakter i da možemo igrati s ovako jakim protivnicima - rekao je Mavrović pa se osvrnuo na susrete protiv Gruzije i Latvije:

- Pogledat ćemo njihov susret. Rezultat protiv Francuske ne znači ništa ako to ne potvrdimo protiv Gruzije i Latvije. Želja nam je četvrtfinale, a tamo je sve moguće.

Nadovezao se i Kustura.

- Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo da će stvoriti šanse. Pripremali smo se na sve i rezultat je zaslužen. Lijepo je zabijati, ali ovo je timski sport i najbitnije je kako momčad odigra. Bilo bi mi draže da nisam zabio ni jedan, a da smo ih pobijedili jer bi nam to olakšalo sve. U sljedeće dvije utakmice smo favoriti, ali to trebamo pokazati. Moramo ući maksimalno koncentrirani u oba susreta - zaključio je.

Prvi bod je tu, igra je bila jako dobra i sada treba potvrditi prolaz protiv nešto slabijih reprezentacija. Prve dvije momčadi iz skupine prolaze u četvrtfinale.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!
MAĐARI U POLUFINALU

Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026