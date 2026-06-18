Izbornik Gane koja prijeti 'vatrenima': 'Računajte na nas'

Portugalski stručnjak Carlos Queiroz, kojemu je Gana treća reprezentacija koju vodi na svjetskim prvenstvima, ustvrdio je nakon pobjede njegove momčadi nad Panamom (1-0) u Torontu, da se "može računati da će Gana nešto učiniti".

- Umoran sam! Bilo je tako teško i intenzivno. Pobjede na ovom Svjetskom prvenstvu su jako skupe, ali moji igrači su pokazali da su spremni platiti visoku cijenu za pobjede -izjavio je izbornik Gane koji je bio prisiljen u poluvremenu zamijeniti odličnog vratara Atija Zigija zbog ozljede, za kojeg je rekao kako nije uvjeren da će se oporaviti do utakmice s Engleskom.

Gana je prvom poluvremenu bila inferiorna u odnosu na Panamu.

- Panama je igrala vrlo pametno i brzo. Morali smo patiti i ostati koncentrarani. Nastavili smo i pronašli pravi način da pobijedimo. Rastemo kao momčad i igrači razumiju igru. Kad je protivnik bolji, borimo se za život. S nogometom koji igramo, možete računati da će Gana nešto učiniti - zaključio je Queiroz.