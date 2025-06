Izbornik Hrvatske nakon čuda na Mladosti: 'Triler za najveće sladokusce! Treba hrabrosti...'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina u nevjerojatnoj se utakmici na bazenu uz Savu plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva. Iako je početkom treće četvrtine gubila 8-3 od Grčke, do kraja je odigrala uraganski i zabila 10, a primila još svega tri za konačnih 14-11 i reprizu polufinala na EP-u u Burgasu prošle godine protiv Španjolske u petak.

- Kreirali smo, najblaže rečeno, triler za najveće sladokusce. Loše smo otvorili utakmicu, ali vjerovali smo da ćemo se vratiti, rekao sam igračima da vjeruju. Bilo bi nepravedno da smo nastavili u tom tempu. Ovi momci imaju karakter i nošeni bodrenjem pokazali su da za nas nema nemoguće misije. U ovom trenutku s tako respektabilnom reprezentacijom stići tu razliku, kapa dolje. Fenomenalno - rekao je izbornik Zoran Bajić.

Promjena golmana, kad je iz igre izvadio Maura Ivana Čubranića i ubacio Jakova Ćosića, utabala je put prema senzacionalnom preokretu.

Foto: Hrvatski vaterpolski savez

- Treba puno hrabrosti gurnuti drugog golmana u takvoj situaciji, momak je igrao izvanredno, dao nam vjetar u leđa, digao nas uz publiku, svaka mu čast - kaže izbornik i dodaje:

- U otvaranju utakmice pristup mora biti energetski pun, moramo naglasiti agresivnost, ali nama treba da shvatimo da smo u minusu da reagiramo. Na karakteru i agresivnosti, visokom presingu i vraćanju u zonsku obranu stvorili smo im probleme. Pokazali su momci svu raskoš talenta.

Kako sa Španjolcima?

- Mi smo momčad koja s punim pravom može igrati utakmicu sa svakim. To je izvanredna momčad, ima fantastičnu školu i rezultate u zadnjih 10-15 godina u svim kategorijama. To ne znači da ne možemo odigrati kvalitetno. Siguran sam da ćemo, kao i danas, biti karakterni u najmanju ruku i odigrati utakmicu koja će nas dovesti do medalje. Imaju fantastično plivanje, sjajno se kreću, to je dio njihove škole. Treba to pokušati neutralizirati, njihove kontre, zaustaviti im najbolje igrače i, ako dovedemo utakmicu u četvrtu četvrtinu u egal, možemo odigrati s njima.

Jakov Ćosić bio je apsolutni heroj Hrvatske s 12 obrana.

- Slično kao protiv Mađarske, dozvolili smo si pad u početku utakmice. Nisu blokovi imali potporu za Maura, trener me zamolio da probam pokriti to i spriječiti pad. Inače, Mauro je briljantan golman i teško je stati na gol prije njega. Ali kako sam ovdje doma, imao sam dobar osjećaj, trebala mi je samo jedna obrana i imao sam osjećaj da ćemo preokrenuti. Pali smo, ali samo velike reprezentacije mogu ovako preokrenuti - rekao je mladi golman i nastavio o sjajnoj atmosferi na Mladosti.

Foto: Hrvatski vaterpolski savez

- Zovemo sve navijače da dođu, sad počinje turnir, borba za medalju, nema ništa ljepše od toga. Idemo dokazati da zlato u Burgasu nije bilo slučajno, kao što je kroz cijelu povijest imao hrvatski vaterpolo.

Maro Šušić zabio je tri gola.

- Ne mogu vjerovati da ovako okrenemo Grčku nakon takvog ulaska, koja ima tako dobre centre, i da idemo u polufinale. Pravi smo kolektiv i na time-outu si kažemo, cijelu zimu smo trenirali za ovo, možemo dogurati do vrha. Idemo do zlata. Španjolska s prepoznatljivim presingom, bit će jako teško. Spremali smo se, držimo se naše taktike i nemamo se čega bojati. Plivački dosta idu okolo, imaju dobrog golmana, imaju dosta dobrih seniorskih igrača, bit će dobra utakmica. Nadam se da neće biti stresa, da ćemo ući muški, glavu moramo ohladiti, zaboraviti ovo i spremiti se za sutra.

Foto: Hrvatski vaterpolski savez