Izbornik Ivica Tucak zadovoljan s nastupom vaterpolista: 'Ovo je plod dobre napadačke igre'

Nakon Slovenije, uspjeli su hrvatski vaterpolisti lako ostvariti i drugu pobjedu u skupini B. Svladali su Gruziju 18-7 (3-2, 4-0, 5-2, 6-3) i sada slijedi dvoboj protiv Grčke u četvrtak koji odlučuje o prvom mjestu na ljestvici skupine B.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:01 Trening Hrvatske vaterpolo reprezentacije uoči odlaska na Europsko prvenstvo | Video: 24sata/pixsell

- Prenosimo ove bodove dalje i to je ono što je važno. Bila je ovo vrlo dobra, ne mogu baš reći odlična utakmica. Malo je nedostajalo koncentracije. Igrači mi se žale da je lopta pretvrda, a sve ćemo vidjeti, raspitat ćemo se je li tako i drugima. Što se utakmice tiče imali smo dosta izrađenih situacija što je plod dobre i prave napadačke igre. S te sam strane zadovoljan, komentirao je nakon susreta hrvatski izbornik Ivica Tucak.

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska | Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

S tri pogotka drugi hrvatski strijelac na ogledu protiv Gruzije bio je Luka Bukić.

- Gruzija ima po igračima stvarno respektabilnu momčad, ali ako mi uđemo maksimalno i onako kako treba onda smo favoriti. Upravo smo se tako postavili, tako i odigrali. Oni su počeli jako i čvrsto, mi promašili nekoliko zicera, a onda smo se uspjeli u drugoj četvrtini odvojiti te kasnije tu prednost održavati i povećavati, rekao je Bukić.

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska | Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Pobjedu je komentirao i Loren Fatović.

- Unatoč i nekim promašajima, pa i ispadanjima lopte, na kraju se dogodila vrlo uvjerljiva pobjeda. To samo govori koliko smo dobro odigrali. Možda smo mogli dobiti i s još većom razlikom, ali mislim da možemo biti zadovoljni. No, nije nešto na što se sada treba previše obazirati, već se prebaciti na Grčku kao sljedećeg suparnika.