Izbornik Kanade: 'Sigur želi očajnički otići iz Hajduka...'

Hajduk je nedavno prodao Dominika Prpića Portu za 4,5 milijuna eura, a za transfer Filipa Uremovića u Kawasaki Frontale dobio je 1,5 milijuna eura. Prodisala je opustošena poljudska blagajna i konačno dobila malo kisika, ali jasno je kako će još novca morati stići u nju kako bi klub nastavio stabilno funkcionirati. Nakon ispadanja od Dinamo Cityja iz Konferencijske lige, propao je plan zarade od Europe pa će to morati nadoknaditi novom prodajom.

Pokretanje videa... 01:08 Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama! | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Bruno Durdov (17), Rokas Pukštas (20) i Niko Sigur (20) igrači su za kojima vlada najveći interes, a potonji je taj koji bi prvi mogao napustiti Poljud. Vrijednost mu je porasla nakon sjajnih nastupa u kanadskoj reprezentaciji, gdje je postao stadardan član prvih 11, a čini se kako smatra da je sada idealno vrijeme za odlazak. Potvrdio je to kanadski izbornik Jesse Marsch u intervjuu za The Athletic.

- Sigur očajnički želi promijeniti klub. Bilo je interesa iz Bundeslige i mislim da bi to bio sjajan potez za njega. Javljali su se i klubovi iz drugih liga. Niko ima nevjerojatnu svestranost u igri - kazao je Marsch.

Osijek i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nije poznato je li na Poljud sletjela konkretna ponuda za ovog svestranog nogometaša koji može pokriti nekoliko pozicija. Čelnici su navodno izvjesili cijenu od osam milijuna eura, pa tko voli, nek' izvoli, a njihova potraživanju imaju smisla nakon njegovih sjajnih partija u dresu reprezentacije pa i statusa jednog od najboljih igrača splitske momčadi.

Špekuliralo se kako ga želi Atalanta koju je preuzeo Ivan Jurić, nisu poznati kao klub koji se razbacuje novcem, ali kada je u pitanju 21-godišnjak s ogromnim potencijalom, mogli bi Talijani zagrabiti u džep i zadovoljiti financijske apetite 'bilih'. Ipak, pomaka po tom pitanju nema, ali interesa ne manjka, 'pikirali' su ga i u Njemačkoj, no morat će ubrzo poslati ponudu na Poljud jer ostalo je tek desetak dana do kraja prijelaznog roka.

Rijeka izbacila Hajduk i prošla u polufinale Kupa | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sigur se rodio u Vancouveru iz kojeg je prije tri godine došao u Sloveniju pa potom u Hajduk. Vrlo brzo pokazao je veliki potencijal koji se krije u njemu i mogućnost igranja na različitim pozicijama pa ga je HNS zapikirao i uspio privući pod hrvatski stijeg. Odigrao je devet utakmica za U-21 selekciju i kada se činilo da će uskoro među 'vatrene', Kanađani su ga uspjeli vratiti nazad. Sada je budućnost njihove reprezentacije.

To mu je prouzročilo neugodnosti diljem Hrvatske, o čemu je pričao za The Athletic.

- Primijetio sam da su se promijenili stavovi prema meni. Ton u medijima, komentari koje čujem, pogotovo od navijača drugih klubova, postali su negativniji. Kad igram na beku, često moram slušati uvrede i psovke, vrijeđaju mene i moju obitelj. Što bih trebao učiniti? To je realnost. I zapravo, sve to me još više učvrstilo u odluci da igram za Kanadu.

U dresu Hajduka neočekivano je dobio priliku u travnju 2023. godine protiv Varaždina. Tadašnji trener Ivan Leko ostao je bez desnih bekova pa je Sigur uskočio i postao nezamjenjiv u prvoj postavi kao igrač koji može pokriti nekoliko pozicija. Zabio je četiri gola i dvaput asistirao u 85 utakmica. Na Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, no jasno je kako se Hajduk nada zaraditi barem dvostruko veću svotu.