Izbornik košarkaša objavio je popis: S Hezonjom i Šarićem napadamo svjetske prvake?!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Opatija: Prijateljska utakmica muške košarkaške reprezentacije, Hrvatska - Mađarska | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatska 27. veljače i 1. ožujka igra 3. i 4. kolo kvalifikacija za SP protiv Njemačke, a izbornik Tomislav Mijatović će na raspolaganju imati naše najjače snage

Hrvatski košarkaši s dvije pobjede, protiv Cipra i Izraela, otvorili su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a za deset dana vidjet ćemo koliko je zaista snažna ova nova Hrvatska pod vodstvom izbornika Tomislava Mijatovića.

Hrvatska kreće u kvalifikacije za SP, izbornik poručio: Posvetili smo se atmosferi u momčadi...
Hrvatska kreće u kvalifikacije za SP, izbornik poručio: Posvetili smo se atmosferi u momčadi... | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

Ispit ne može biti teži, 27. veljače u Draženov dom dolazi Njemačka, aktualni svjetski i europski prvak, a potom 1. ožujka gostujemo u Bonnu. Izbornik Mijatović je zbog rokova Fibe objavio širi popis od 24 igrača, a popis će skratiti uoči okupljanja koje je zakazano za ponedjeljak.

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar
Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na popisu su sva najjača imena koja hrvatska košarka ima, kada naravno izuzmemo NBA igrače, a među njima više nije kapetan Dario Šarić, koji je bez kluba nakon što ga je otpustio Detroit, pa će vjerojatno biti na raspolaganju našem izborniku za dvije teške utakmice protiv Nijemaca. Obzirom da je ove sezone odigrao tek pet utakmica za Sacramento, pitanje je u kakvoj je formi, no njegova klasa nikada nije bila upitna i sama njegova pojava na parketu bit će veliko pojačanje za našu reprezentaciju. Tu je i naš ponajbolji igrač Mario Hezonja, kao i Luka Šamanić, kojeg nije bilo na posljednjim okupljanjima te Luka Božić. 

Podsjetimo, Hrvatska nakon dva kola ima dvije pobjede, a u drugi krug plasirat će se tri momčadi iz svake skupine, gdje će im se pridružiti još tri momčadi iz druge skupine u kojoj su Latvija, Nizozemska, Poljska i Austrija.  Prve tri momčadi iz svake skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo.

Popis igrača za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo:

  • BADŽIM Roko
  • BOŽIĆ Luka
  • BRANKOVIĆ Danko
  • DREŽNJAK Mateo
  • FILIPOVIĆ Goran
  • GNJIDIĆ Lovro
  • HEZONJA Mario
  • JORDANO Antonio
  • KALAJŽIĆ Mate
  • KRAJNOVIĆ Luka
  • LJUBIČIĆ Krešimir
  • MARIĆ Marin
  • MAVRA Dominik
  • MAZALIN Lovro
  • NAKIĆ Toni
  • PERASOVIĆ Ivan
  • PRKAČIN Roko
  • RADOVČIĆ Krešimir
  • RUŽIĆ Michael
  • SMITH Jaleen
  • ŠAMANIĆ Luka
  • ŠARE Niko
  • ŠARIĆ Dario
  • ŠKARA David
