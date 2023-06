Izbornik ljutit na suca: Hrvatska mora imati poštovanje! Poludio sam, vidio sam da je to ciljano

I vi ste sigurno bili nervozni na suca koji je sudio jako loše. Ja gledam, nakon prvog produžetka vodimo 3-2. Pita ga četvrti sudac koliko nadoknade, on kaže ništa. Ovaj spušta semaforčić, nema produžetka. On produži dvije minute, objašnjavao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić dan nakon što je Hrvatska slavila protiv Nizozemske (4-2) u polufinalu Lige nacija na stadionu De Kuip u Rotterdamu.

Glavni sudac utakmice bio je rumunjski sudac Istvan Kovacs koji je podijelio sedam žutih kartona, a u nekim je situacijama djelovalo kao da je izgubio kontrolu nad utakmicom.

- I još jedna situacija. Korner za Nizozemsku, izbijemo loptu vani, on uzme zviždaljku, oni uzmu loptu, on spusti zviždaljku. Onda sam poludio, vidim da je to sve ciljano. Protiv toga se borim, Hrvatska mora imati poštovanje. Kao u Fifi, neću glasovati jer vidim da nema poštovanja. Bio sam ponizan jer sam držao da mi moramo imati respekt. I jučer je to bilo očigledno, ali ne bojim se toga! Zato sam reagirao - nadovezao se Dalić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U produžecima je komunikacija što se tiče dodatnog vremena bila loša, a izbornik se osvrnuo i na peti gol koji su 'vatreni' zabili.

- Njemu četvrti kaže koliko, on kaže ništa. Iva štopa, minutu i 49 sekundi prvi produžetak je produžio. I opet pusti da nam centriraju. Ne možeš nas tako. Žao mi je petog gola, ja bih ga pustio. Onaj ne možeš poništiti, moraš ga priznati. On je pokazao na centar. Zadnja minuta, onako lijep gol. Pusti ga, nek ljudi uživaju. Kao protiv Argentine treći gol.