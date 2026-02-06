Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJUSPJEŠNIJI U POVIJESTI

Izbornik Maroka dao ostavku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izbornik Maroka dao ostavku
2
Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Regragui je preuzeo Maroko 2022. godine, uoči Svjetskog prvenstva u Katru na kojem su Marokanci stigli do polufinala. Sljedeći njegov uspjeh bilo je finale Afričkog kupa nacija u kojem je Maroko doživio poraz od Senegala

Admiral

Izbornik marokanske nogometne reprezentacije Walid Regragui podnio je ostavku na tu dužnost, objavio je Foot Mercato.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Stadioni klupskog SP-a 2025. 08:24
Stadioni klupskog SP-a 2025. | Video: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Izbornik je obavijestio Marokanski nogometni savez o svojoj želji da se povuče s trenutne dužnosti, ali ostaje za vidjeti hoće li vodeće nogometno tijelo zemlje biti spremno prihvatiti njegovu ostavku.  Regragui je preuzeo Maroko 2022. godine, uoči Svjetskog prvenstva u Katru na kojem su Marokanci stigli do polufinala. Sljedeći njegov uspjeh bilo je finale Afričkog kupa nacija u kojem je Maroko doživio poraz od Senegala .

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Bivši trener Wydad Casablance najuspješniji je marokanski reprezentativni izbornik u povijesti i bio je samo korak udaljen od osvajanja prvog međunarodnog trofeja za Maroko od 1976. godine. 

Ova ostavka dolazi u vrlo osjetljivom trenutku, s obzirom da se približava svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi gdje Maraoko u skupini C s Brazilom, Škotskom i Haitijem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu
NAPUŠTA SUNČANU OAZU

FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu

Ivica Zubac sa suprugom i djetetom morat će napustiti luksuznu vilu koju je kupio u Los Angelesu. Novi dom promaći će u Indianapolisu gdje će igrati za Pacerse
FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira
UOČI KARNEVALA U RIJU

FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026