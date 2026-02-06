Izbornik Maroka dao ostavku

Izbornik marokanske nogometne reprezentacije Walid Regragui podnio je ostavku na tu dužnost, objavio je Foot Mercato.

Izbornik je obavijestio Marokanski nogometni savez o svojoj želji da se povuče s trenutne dužnosti, ali ostaje za vidjeti hoće li vodeće nogometno tijelo zemlje biti spremno prihvatiti njegovu ostavku. Regragui je preuzeo Maroko 2022. godine, uoči Svjetskog prvenstva u Katru na kojem su Marokanci stigli do polufinala. Sljedeći njegov uspjeh bilo je finale Afričkog kupa nacija u kojem je Maroko doživio poraz od Senegala .

Bivši trener Wydad Casablance najuspješniji je marokanski reprezentativni izbornik u povijesti i bio je samo korak udaljen od osvajanja prvog međunarodnog trofeja za Maroko od 1976. godine.

Ova ostavka dolazi u vrlo osjetljivom trenutku, s obzirom da se približava svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi gdje Maraoko u skupini C s Brazilom, Škotskom i Haitijem.