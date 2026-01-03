Izbornik Mavrović objavio popis igrača za završne pripreme EP-a

Izbornik hrvatske futsal reprezentacije Marinko Mavrović objavio je popis igrača za predstojeće pripreme uoči Europskog prvenstva koje je na rasporedu od 21. siječnja do 7. veljače u Latviji, Litvi i Sloveniji. Hrvatska je u skupini A s Latvijom, Gruzijom i Francuskom i sve utakmice igrat će u Rigi.

Popis igrača za pripreme koje će se održati u Prelogu od 11. do 18. siječnja je sljedeći: Ante Piplica (Futsal Dinamo), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (O Parrulo Ferrol), Luka Perić (Bubamara Cazin), Marko Kuraja (Square), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Antonio Sekulić (Osijek Kandit), Franco Jelovčić (Torcida Biberon), Jakov Hrstić (Torcida Biberon), Vinko Rozga (Olmissum), Josip Jurlina (Sporting Sala Consilina), David Mataja (Constract Lubawa), Vitor Hugo De Lima Da Silva (Novo Vrijeme), Nikola Čižmić (Hajduk), Romeo Sušac (Olmissum), David Barbarić (Olmissum), Patrik Pasariček (Futsal Dinamo).

Uoči priprema spomenuo je Mavrović kako smatra da je ovaj roster spreman za velike stvari na EP-u.

- Najvažnije je da svi igrači dođu spremni na početak priprema, pred nama je Europsko prvenstvo uoči kojega imamo velika očekivanja. Od rujna smo se okupljali svaki mjesec, odigrali prijateljske utakmice protiv Portugala, Slovenije, Crne Gore, odnosno Kolumbije i Paragvaja na turniru u Metzu u prosincu. Sve su to bile jake provjere uoči nastupa na Euro s obzirom na činjenicu da smo kroz kvalifikacije prošli vrlo suvereno. U pripremnim utakmicama pokazali smo puno dobrih stvari, ali naravno da u našoj igri uvijek ima prostora za napredak i na nekim stvarima ćemo dodatno poraditi tijekom priprema u Prelogu. Želimo se što bolje pripremiti jer želimo napraviti iskorak kad su u pitanju velika natjecanja, uvjeren sam da imamo kvalitetu i da ćemo biti na optimalnoj razini.

Konačnu listu igrača za Europsko prvenstvo izbornik će objaviti 19. siječnja. Uefa je naložila reprezentacijama da je to zadnji rok za predaju rostera.