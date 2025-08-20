Izbornik Mijatović: Zacrtali smo pobijediti svaku utakmicu i to ostvarili. Pokazali smo karakter

Hrvatska je pobijedila Dansku 79-76 na gostujućem parketu i tako sa sve četiri pobjede ostvarila prvi cilj i bez većih poteškoća prošla pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. U kvalifikacijama će hrvatski košarkaši igrati protiv Njemačke, Izraela i Cipra, a zadnju utakmicu pretkvalifikacija i cijeli ciklus komentirao je izbornik Tomislav Mijatović.

Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Prije svega, iskrene čestitke dečkima na pokazanoj želji, volji i borbi. Ovime je završio sjajan ciklus od mjesec dana u kojem smo uspjeli implementirati ono što smo željeli i pobijediti u četiri utakmice i dvije u pripremnom periodu te prezentirati igru koja je u 70% slučajeva zadovoljavajuća. Ono što je bilo važno za današnju utakmicu je pobijediti u gostima kada se dogodi i ozljeda, kada ne igramo lepršavo u napadu. Iznimno mi je drago što je prikazan karakter, volja, želja i apsolutni doprinos svih u utakmici koja rezultatski možda nije puno značila, ali smo mi zacrtali pobijediti svaku utakmicu i to se i ostvarilo - rekao je izbornik pa dodao:

- Znali smo da će Danci igrati čvrsto i agresivno, to smo i najavili. Ako dobijete nekoga s visokom razlikom, naravno da oni na svom parketu žele pokazati angažman i volju, a na kraju krajeva i košarkašku tuču, što se i dogodilo, no mi smo na to odgovorili. Nije bilo lijepo, imali smo milijun grešaka, no to je dio košarke. Mene iznimno veseli pokazivanje karaktera kada sve te stvari na gostovanju idu kontra ekipe, i svi, i igrači s klupe, i igrači koji su igrali manje, i najmlađi igrači daju veliki doprinos, sve je to izuzetno važno.

Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon izbornika, utakmicu je komentirao i Toni Nakić

- Najbitnije je da smo ispunili naš cilj, da smo ovo ljeto upisali sve četiri pobjede, i kao prvi u skupini odlazimo na kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Moglo je biti uvjerljivije, ali na kraju se pišu dva boda. U dvorani je bila dobra atmosfera i to je Dance guralo. Vjerojatno su igrali i iznad svojih mogućnosti, iskoristili naš lošiji ulazak u utakmicu i zbog toga je bio egal do samog kraja.