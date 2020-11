Izbornik Mršić: Nadamo se da ćemo EP osigurati u Istanbulu

Hrvatska je trenutačno na vrhu kvalifikacijske grupe s maksimalne dvije pobjede, a slavljem u obje utakmice u Istanbulu bi osigurali Europsko prvenstvo 2022.

<p>Košarkaška reprezentacija Hrvatske u ponedjeljak je otputovala u Istanbul na novi ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2022. Na turniru u Istanbulu Hrvatska će odigrati dvije utakmice, protiv Turske (27. studenoga) i Švedske (29. studenoga).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska košarkaška reprezentacija</strong></p><p>Ukupno je 15 igrača na popisu, a na put je krenulo 14 košarkaša, neki iz Zagreba, a neki direktno iz svojih inozemnih klubova. Također, za drugu kvalifikacijsku utakmicu Hrvatska će najvjerojatnije moći računati na Krunu Simona, ako ostane zdrav, a takve su garancije došle iz njegovog kluba turskog Anadolu Efesa. Kruno Simon u Euroligi ima prosjek od 14,6 koševa po utakmici.</p><p> Hrvatska je na vrhu kvalifikacijske skupine D s učinkom 2-0, Nizozemska i Švedska imaju 1-1, a Turska je iznenađujuće na dnu s 0-2. U prva dva susreta Hrvatska je ostvarila domaći trijumf protiv Švedske (72-56) i pobjedu u Nizozemskoj (69-59). Tri pobjede mogle bi biti dovoljne za plasman na EuroBasket, a trijumf u oba istanbulska nastupa zacementirao bi poziciju hrvatskih košarkaša dva kola prije kraja kvalifikacija, jer će tri od četiri reprezentacije izboriti mjesto na EuroBasketu, koji će biti održan 2022. (1-18. rujna), a domaćini su Češka, Gruzija, Italija i Njemačka.</p><p> Izbornik Veljko Mršić ističe da je cilj plasirati se na Europsko prvenstvo već na turniru u Istanbulu. </p><p> - Cilj je plasirati se na Europsko prvenstvo već u ovom 'prozoru'. Startali smo dobro, nedostaje nam još jedan mali korak. Međutim, moramo biti stvarno dobra momčad, kao što smo to bili u prvom 'prozoru', da bi ostvarili taj zadnji korak. Situacija je ipak drugačija nego ikada prije. Mi zapravo do petka nećemo znati u kojem će sastavu reprezentacije nastupiti. Posljednji test će biti u četvrtak, a onda ćemo vidjeti - rekao je, kako prenosi internetski portal HKS-a, Veljko Mršić.</p><p> Sve utakmice će biti igrane u dvorani Sinan Erdem. Hrvatska će 27. studenoga igrati protiv Turske igrati u 17 sati po srednjoeuropskom vremenu, a prethodno će se sastati Nizozemska i Švedska (14 sati). U nedjelju, 29. studenoga, dvoboj Hrvatske i Švedske na rasporedu je u 18 sati, a tri sata prije započet će dvoboj Turske i Nizozemske.</p><p> Posljednji kvalifikacijski krug je na rasporedu od 19. do 22. veljače 2021.</p><p> - Imamo dvije teške utakmice s dvije dobre reprezentacije. Turska je startala s 0-2 i organizirali su ovaj 'balon' da to isprave. Prije nekoliko dana su promijenili izbornika, pozvali su i Larkina, dok su u prvom krugu igrali bez Amerikanaca, a sada na spisku imaju šest igrača iz Efesa i Fenerbahčea. Švedsku smo tu u Zagrebu pobijedili, izgledalo je lagano, no kada pogledamo cijeli tijek utakmice vidi se da je zadnjih 25 minuta utakmica bila u egalu. No, mi smo dobra momčad, prava samo klapa i to ćemo i pokazati u ove dvije utakmice - zaključio je izbornik.</p><p> Popis igrača za kvalifikacijski turnir u Istanbulu: Miro Bilan (Dinamo Sassari), Mateo Drežnjak (Cibona), Tomislav Gabrić (Enea Astoria), Antonio Jordano (Vrijednosnice Osijek), Filip Krušlin (Dinamo Sassari), Pavle Marčinković (Split), Marin Marić (Lietkabelis), Dominik Mavra (Zadar), Roko Prkačin (Cibona), Ivan Ramljak (Slask), Roko Rogić (Mitteldeutscher), Željko Šakić (Avtodor), Roko Leni Ukić (Cedevita Olimpija), Antonio Vranković (Split), Kruno Simon (Anadolu Efes).</p>