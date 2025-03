Izbornik nakon pobjede: Modrić i Krama su dogovorili koji će od njih pucati. Luka je i dalje broj 1

Čestitam dečkima na velikoj pobjedi i utakmici protiv jakog protivnika. Dobra utakmica u svim segmentima, puno discipline, puno dobrih stvari. Ali, bilo je samo prvo poluvrijeme. Rezultat je dobar, ne smijemo se opuštati, čeka nas velika utakmica protiv još motiviranijeg protivnika. Malo ćemo uživati u pobjedi, a onda idemo u Pariz, započeo je nakon velike pobjede izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Nakon što je Hrvatska pobijedila (2-0) protiv Francuske na Poljudu, veselo je bilo na splitskom stadionu i oko njega, ali razloga za euforiju još nema.

- U Parizu će sigurno biti teže nego ovo danas. Ako želimo proći ovakvu Francusku, moramo biti preko sto posto obje utakmice. Imati trku, agresiju, ali i malo sreće, a danas je svega toga bilo na meniju. Nakon penala kad očekuješ da padneš, uspjeli smo se izvući i vratiti se. Drugo poluvrijeme smo bili malo podređeni, ali uspjeli smo se sačuvati i očekuje nas puno teža utakmica nego ova danas.

Veliku je ulogu u slavlju imao i golman Dominik Livaković koji je vrhunski reagirao u dva navrata na samom početku, a kasnije je nastavio u istom ritmu.

- Razgovarali smo o tome da imamo problema s golmanima, moraš se odlučiti za nekoga i to je bilo najvažnije za njega, rekli smo mu da brani već na prvom sastanku. Neupitan je Livi kako brani, značila mu je ta riječ jako puno, a zna da ima povjerenje stožera i momčadi, spasio nas je - rekao je izbornik.

Ante Budimir ponovno je bio na popisu 'vatrenih' i opet dokazao kako se tu zaslužuje naći. Napadač Osasune zabio je gol za vodstvo i odradio vrhunski u obrani.

- Vratio se u reprezentaciju, kad god igra ima dobar učinak. Potrošio se jako puno u obrani, zato smo ga zamijenili, a on je igrama i golom zaslužio biti dio reprezentacije

- Da je najveći kompliment da ga ne pitamo kad će prestati. Svi ga guramo negdje, a on i dalje igra vrhunski - našalio se izbornik na Lukin račun.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Andrej Kramarić nije zabio penal, obranio mu je to Mike Maignan, a tko je prvi izvođač penala 'vatrenih'?

- Luka je prvi koji izvodi penal, ali on je to prepustio Krami. Andrej se dobro osjećao, tu je zadnji put dao gol i oni su se tako dogovorili, a tako će biti i dalje - pojasnio je izbornik Dalić.

Ivan Perišić zabio je prvi gol na Poljudu uz erupciju oduševljenja na splitskom stadionu.

- Puni stadion na Poljudu, velika podrška i snaga. Dečki se tu osjećaju jako dobro, to se pokazalo i protiv Portugala, a i statistika nam je dobra na Poljudu. Što se tiče Perišića, krvavo je radio nakon ozljede, konačno je došao na svoje, uvijek se taj jedan rad vrati, a njemu se vratilo u vidu prvog gola na Poljudu za kojeg znamo koliko mu znači. Velika je to snaga i vjetar u leđa, ima asistencije, golove u klubu, mi smo mu dali povjerenje u reprezentaciji i to mu se vratilo.

'Vatreni' su na Poljudu izgledali taktički jako, jako dobro. Očito je dobitni recept pronašao izbornik Dalić.

- Protiv Francuske smo uvijek imali puno problema, nismo ih mogli dobiti, ali jesmo zadnje dvije. Mogu reći da je taktički bilo dobro, ali pričekat ću nedjelju da mogu reći da je to kompletna priča - rekao je izbornik pa zaključio na pitanje o tome je li Hrvatska favorit u Parizu:

- Nećemo tako razmišljati. Znamo s kime igramo i gdje idemo u nedjelju. Idemo tamo kao da je 0-0, pripremit ću na to naše igrače. Francuska je jedna od najvrjednijih reprezentacija na svijetu i ne smijemo pomisliti da smo nešto riješili u Splitu.