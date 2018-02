Izbornik nije znao ni gdje mu igraju igrači, stalno je bio pijan!

Rukometaši Srbije rezervirali su kartu za povratak kući prije kraja prvog kruga Europskog prvenstva u Splitu i tulumarili su do jutra, rekao je, između ostalog, izbornik "orlova" Jovica Cvetković i izazvao lavinu reakcija.

Igrači su mu odgovorili zajedničkim priopćenjem kojega prenosimo u cijelosti:

Poštovani prijatelji rukometa i ljubitelji sporta,

protekla dva dana smo bez ikakvog razloga i osnove stavljeni na stup srama "zahvaljujući" "izborniku" Jovici Cvetkoviću, koji je iznio niz neistina na naš račun. Sada je došlo vrijeme da i mi progovorimo.

Odgovorno, sportski i moralno tvrdimo da je svaka riječ izrečena od strane Cvetkovića notorna laž.

Da krenemo od osnovnog, informiranosti! Zar je moguće da izbornik jedne zemlje ne zna u kojem mu klubu igraju igrači?! Zar je moguće da je izbornik pitao kapetana Žarka Šešuma kako je u Löwenu ne znajući, naravno, da je on već četiri godine u Göppingenu! Zar je moguće da izbornik postavi pitanje reprezentativcu Bogdanu Radivojeviću: "Gdje si sad, mali?" aludirajući na klub u kom igra, jer, naravno, to tek nije znao? Zar je moguće da izbornik ode u Skoplje obaviti razgovor s Alemom Toskićem, a on igra u Velenju?

Onda nas valjda i nije trebalo čuditi što nije znao 85 posto protivničkih igrača.

Što ćemo s činjenicom da na 86 posto treninga nije ni bio? A i kad jest, pušio je u dvorani gdje se trenira! U trenirci s grbom Srbije! Na pušenje u svlačionici pred svaku utakmicu smo navikli, to nije novost.

Nijednom tijekom Europskog prvenstva izbornik nije putovao s momčadi autobusom, već privatnim vozilom. Nije se znalo kad su doručak ili večera, kad se kreće iz hotela....

Za sedam dana u hotelu račun je bio 1.200 eura samo za alkohol! Onda i ne čudi što je izbornik svaku večer bio u alkoholiziranom stanju. Kulminacija je bila kad je u takvom stanju vodio utakmicu protiv Bjelorusije. Pod učinkom alkohola napao je i udario potpredsjednika Saveza Dragana Škrbića. Da, to je istina jer su igrači bili prisutni, razdvajali i smirili strasti.

U najmanju je ruku sramotno i ružno da svoje neznanje, nered i skandale Jovica Cvetković pravda preko naših leđa. Nitko od nas nije išao na izlet, nego na Europsko prvenstvo da se časno i pošteno, kao i uvijek, bori za svoju zemlju.

Naša je dužnost reći ovo jer javnost koja je uz nas i kad pobjeđujemo i kad gubimo mora znati istinu! Mi prihvaćamo naše greške, ali nemamo razloga lagati i izmišljati, mi se ne skrivamo: pobjedu slavimo, poraze priznajemo.

Sportski pozdrav,

reprezentativci Srbije!

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.