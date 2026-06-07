Izbornik protivnika Hrvatske: Brine me jedna stvar kod igrača

Bosna i Hercegovina i Panama odigrali su u subotu u St. Louisu 1-1 u prijateljskoj utakmici. Utakmica se igrala u 14 sati po lokalnom vremenu na inzistiranje oba tabora kako bi se reprezentacije naviknule na vrućine koje ih čekaju na nadolazećem Mundijalu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

“Zmajevi" su imali strašnu podršku jer na širem području St. Louisa živi čak 70.000 ljudi podrijetlom iz BiH. Poveli su golom Nikole Katića u 23., a izjednačio je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena Jiovany Ramos.

- Utakmica je to od koje smo imali dosta koristi. Igrali smo protiv suparnika koji se želio nadigravati. Imali smo određenih problema u nekim fazama igre s njihovim dugim loptama. No to je normalno jer smo stajali visoko. Neki od igrača su bili 'ljutiti' što sam ih mijenjao jer su željeli još igrati, a to je super - rekao je Sergej Barbarez (54), izbornik BiH.

Thomas Christiansen (53), izbornik Paname, protiv koje Hrvatska igra u grupnoj fazi SP-a, nije bio zadovoljan.

- Nitko nema zajamčeno mjesto u prvih 11! Imamo nekoliko opcija na svim pozicijama i svaki se igrač mora dokazati i zaraditi svoje mjesto. Pomalo sam zabrinut za fizičku spremu nekih igrača... - rekao je španjolski stručnjak podrijetlom iz Danske. 