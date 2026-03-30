Izbornik San Marina razljutio je BiH: Italiji će biti lako! Pa oni su jedva nas pobijedili u Zenici...

Njihove je akcije lako pročitati, a čak se muče i u fizičkim duelima. Baš i nemaju brze igrače, a čak su i njihovi napadački potezi lagani za pročitati. Ipak, nemojte podcijeniti domaću atmosferu, upozorio je izbornik nogometne reprezentacije San Marina, Talijan Roberto Cevoli, uoči utakmice doigravanja za Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine te Italije (utorak, 20.45 sati).

POGLEDAJTE GALERIJU:

Cevoli je od 2023. na klupi San Marina, koji je bio jedan od četiri suparnika BiH u grupi H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Austrija je kao prvoplasirana reprezentacija s 19 bodova izborila direktni plasman, dok su "zmajevi" izborili doigravanje sa 17 bodova. San Marino je opravdao svačija očekivanja te završio na posljednjem mjestu bez osvojenog boda.

Ipak, najlošija reprezentacija svijeta (prema Fifinom rankingu) pošteno je namučila momčad Sergeja Barbareza prošlog lipnja, kada su te dvije reprezentacije odmjerile snage upravo u Zenici, gdje će BiH ugostiti i Talijane. Tada je samo gol Edina Džeke u 66. minuti spasio domaćine od bruke protiv velikog autsajdera.

Zenica: Kvalifikacije za FIFA Svjetsko prvenstvo, 3. kolo, Bosna i Hercegovina - San Marino | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Cevoli je za talijanske novine Gazzettu dello Sport najavio utakmicu i što "azzurri" mogu očekivati u Zenici.

- U Zenici smo igrali prvu utakmicu protiv BiH. Datum je bio 7. lipnja i temperatura je iznosila 32 stupnjeva celzijevih, bilo je nepodnošljivo vruće. . Bilino polje je mali stadion, tribine su vrlo blizu travnjaku i dobro čujete navijače, koji su glasni. Mi smo ih pošteno namučili, Džeko je sjedio na klupi u tenisicama, bez kopački, nije ni trebao ulaziti u igru. Ali je morao ući pa je zabio pobjednički gol - rekao je Cevoli pa nastavio...

- Očekivali su laganu pobjedu na domaćem terenu, ali smo ih uplašili. Oni su spora reprezentacija, pomalo su statični, igraju u sporom ritmu, što paše Italiji.

Zenica: Kvalifikacije za FIFA Svjetsko prvenstvo, 3. kolo, Bosna i Hercegovina - San Marino | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Talijanski strateg na klupi San Marina smatra kako će Gattusovoj reprezentaciji najveći izazov biti paklena atmosfera u Zenici.

- Čak i dok sjedite u svlačionici, do koje je teško te komplicirano doći, možete osjetiti naboj i atmosferu na stadionu. Dali su nam svlačionicu koja je bila na drugom katu stadiona. Morali smo se penjati vrlo strmim stepenicama kako bi došli do nje. To nije bio problem za nogometaše, ali je definitivno bio problem za domare i sve koji su nosili opremu bez dizala.