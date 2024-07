Izbornik Srbije: Amerikanci su protiv nas posebno motivirani

Srpska košarkaška reprezentacija porazom je od SAD-a (110-84) otvorila Olimpijske igre u Parizu, a posebno je raspoložen protiv Srba bio Kevin Durant s 23 poena. Izbornik Srbije Svetislav Pešić smatra da su Amerikanci posebno motivirani protiv njegove momčadi.

- Utakmica kakvu smo sigurno očekivali i ništa novo nismo doživjeli. Velika je razlika kad Amerikanci igraju protiv nas, oni tad očigledno imaju dodatnu motivaciju. Nismo puno govorili o obrani, tu sve počinje i to je baza. Ne samo kod nas. U pripremnom dijelu smo se koncentrirali na napad, znali smo da će vršiti pritisak na našu organizaciju igre - smatra Pešić.

- Prerano smo počeli uzimati šuteve, a on nas nije specijalno služio. Igraš koliko ti rival dozvoli, ovo sve je dokaz da smo izgubili organizaciju igre i sve ono što smo dobro radili u prvom poluvremenu. To je najkraća analiza - zaključio je srpski izbornik.

Srbija iduću utakmicu igra protiv Portorika, koji je izgubio od Južnog Sudana (90-79) u prvom kolu. Prolazak dalje izborit će dvije najbolje plasirane reprezentacije iz skupine.