Srbija se još jednom nije pokazala na velikoj rukometnoj sceni. U siječnju je završila zadnja u skupini Europskog prvenstva s Hrvatskom, Bjelorusijom i Crnom Gorom i Nenad Peruničić to očekivano nije preživio na klupi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Španjolac Toni Gerona, prvi stranac na klupi, pokušat će dignuti Srbiju, za početak vrativši igrače koje je Peruničić otpisao nakon Eura 2018. u Hrvatskoj.

- Svi znamo što se tamo događalo. Kaos! I kada nije bilo problema, neki su ih pravili. Više od desetljeća. Rekao sam pokojnom Mirku Butuliji da je moj uvjet smjena generacija! Rekao sam da neki sjajni igrači, baš zbog tih problema u Hrvatskoj, ne zaslužuju više igrati za Srbiju, barem dok sam ja izbornik - rekao je Peruničić u razgovoru za Kurir.

Ta reprezentacija bez (naj)većih zvijezda u Grazu je doživjela sva tri poraza, a posebno je Peruničića zaboljela slika na tribinama protiv Hrvatske.

- Rekao sam da bih volio da mi Srbi imamo navijače kakve imaju Hrvati. Mene su tada osudili. Zna se dobro što sam mislio. Na utakmici između nas i Hrvata bilo je 4500 njihovih navijača, a naših stotinjak. Žao mi je što naši ljudi nemaju takvu pripadnost naciji kao oni - rekao je pa pokušao to dočarati usporedbama.

- Kilometraža između Graza i Beča je ista kao između Zagreba i Graza, otprilike. U Beču živi 250.000 Srba. Eto, to me je zaboljelo, zato sam to rekao i svi su me napali zbog toga. Nisam ja balavac, znam što pričam. Svatko tko je dobronamjeran zna što sam mislio. Mi smo negdje izgubili nacionalnu pripadnost i meni to smeta.