Izbornik Tucak: 'Zasluženo smo izgubili. J**iga, treba reagirati'

Bili su bolji treću i četvrtu četvrtinu, mirniji, čvršći. Nismo dobro reagirali, a da nisam promašio penal, možda bi bilo dva razlike na poluvremenu, a ne izjednačenje. Ali bili su bolji i treba im čestitati, ići dalje. Rijetko smo koji turnir dosad pobjeđivali sve utakmice, a opet smo na kraju osvajali medalje, rekao je nakon poraza od Italije (14-11)hrvatski vaterpolist Jerko Marinić-Kragić.

U prvom su se poluvremenu 'barakude' držale protiv favoriziranih Talijana, ali u nastavku su se oni odvojili i do kraja utakmice sigurno igrali do pobjede.

- .Nije lijepo gubiti utakmice, ne možeš se pripremati za to. Dobro smo analizirali protivnika, ali oni su zbog naših grešaka bili bolji. Treba pobijediti do kraja sve utakmice u skupini, vjerujem da ćemo do kraja imati dobre rezultate - završio je Marinić Kragić.

Pariz: XXXIII. Olimpijske igre Pariz 2024. Vaterpolo utakmica, grupa A, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ljut je pokraj bazena bio izbornik Ivica Tucak, ali svjestan je da su 'barakude' tek na početku turnira, a Italija je jedan od favorita za medalju.

- Zasluženo smo izgubili, treba čestitati protivniku koji je bio bolji. Radili smo puno pogrešaka, ušli u ritam igre koji je odgovarao njima. U prve dvije četvrtine smo kontrolirali, a onda pali u trećem dijelu igre, upali u rupu, pogotovo s igračem manje, primili nekoliko lakih golova. I onda ona sitnica s poništenim golom, ali nismo bili pravi. Treba analizirati greške, turnir je tek počeo, ništa se značajno ne bi dogodilo da smo i pobijedili - rekao je izbornik pa zaključio:

Pariz: XXXIII. Olimpijske igre Pariz 2024. Vaterpolo utakmica, grupa A, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- J**iga, moramo reagirati. Nikakva panika, treba izvući pouke, razgovarati sa stožerom. Težili smo individualnim rješenjima, ostali bez koncentracije i snage, a onda ne funkcionira ni glava kako treba. Idemo dalje kao da se ništa nije dogodilo. U ovih 15 dana postoje samo dvije riječi: idemo dalje.