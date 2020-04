Izbrisali su Kukoča sa slike; Kerr: Baš mi je neugodno...

Legendarna fotografija Bullsa na kojoj se nalaze Rodman, Pippen, Kukoč, Jordan i Harper promijenila je izgled za potrebe dokumentarne serije 'Last dance' koja je počela s emitiranjem u nedjelju na Netflixu. Nitko ne zna zbog čega i zbog kojeg razloga su se producenti udostojili na promotivnom posteru dokumentarca izbrisati hrvatskog košarkaša s fotografije i staviti tadašnjeg playmakera Stevea Kerra, a umjesto Rona Harpera svoje mjesto zauzeo je trener Phil Jackson.

Kerr je danas trener Golden State Warriorsa i prisutniji je u medijima nego Kukoč koji se ne voli baš pojavljivati u javnosti. A producenti su možda igrali na tu kartu. Kerr je popularniji pa idemo izbrisati Tonija i staviti Stevea. Brojni navijači ismijali su ESPN zbog ovog poteza i izjasnili se na Twitteru s hashtagom #whereiskukoc.

The fact the Steve Kerr is in this, and Toni Kukoć isn’t, is a darn crime... pic.twitter.com/7PK3PE8F2h — Jeff Mesich (@JeffMesich) April 19, 2020

S njima se slaže i Kerr.

- Mene je skoro pa neugodno kad vidim taj promotivni poster. Na njemu se nalaze Michael, Scottie, Dennis, Phil... i ja. Znate o kome pričam. I jasno mi je, ja sam sad publici atraktivan uglavnom zato jer sam trener Golden State Warriorsa, pa bi me možda ljudi lakše prepoznaju. Možda lica Tonija Kukoča, Luca Longleya ili Rona Harpera mlađim generacijama ne bi toliko bile prepoznatljive, no mislim kako je Toni trebao biti na tom posteru, koji je bio nevjerojatan igrač - kazao je Kerr u podcastu NBA novinara Roba Lowea.

- Nazdravio sam mu zbog svega što je morao proći kad je dolazio u NBA. Nije bilo uobičajeno da Europljani dolaze u NBA ligu. Nitko nije prošao to što je on prošao. Imao je konstantan pritisak Jordana i Pippena da se dokaže da mu je mjesto u Bullsima jer je bio velika uzdanica Jerryja Krausea koji ga je draftirao u drugoj rundi i gurao. Pojavio se na treningu i odjednom su ga Michael i Scottie napali jer nisu bili u dobrim odnosima s Krauseom, a on je za njih bio 'Jerryjev igrač'. A Toni je samo htio igrati košarku. Želim samo da zna koliko je značio momčadi - kazao je Kerr.

Ovo je još jedna u nizu nepravdi koje Amerikanci rade splitskom košarkašu koji je osvojio tri naslova sa Chicago Bullsima i bio jedan od najvažnijih članova momčadi uz nezamjenjivog Michaela Jordana i Scottieja Pippena. Bio je poznat pod nadimkom 'konobar' zbog toga jer je suigrače kao od šale hranio asistencijama. A pamtimo i onu legendarni izjavu: Koš usrećuje jednog čovjeka, a asistencija dvoje.

Pa tako i ove godine po osmi put zaredom nije ušao u Kuću slavnih.

- Definitivno smatram da to zaslužuje. On je bio važan dio naše momčadi. Pogledajte ligu danas, svi imaju velike trojke, Toni je kod nas bio dio te slagalice. Bio je produktivan i njegove zasluge u našem uspjehu su velike - branio ga je njegov bivši suigrač iz Bullsa, legendarni Scottie Pippen.

Kukoč je trostruki NBA prvak, jednom najbolji šesti igrač godine, peterostruki Euroscar igrač godine, odnosno najbolji igrač Europe. Tri puta osvajao je Euroligu, triput je bio njen MVP Final Foura, a s hrvatskom je osvojio tri medalje. Srebro s Olimpijade 1992., broncu sa Svjetskog prvenstva 1994. godine i broncu s Eurobasketa godinu kasnije. No to sve nije dovoljno.

Ali sve te titule očito nisu dovoljne jer nije tražio pažnju i nije se trpao u žižu javnosti. Bio je skroman, svoj i najaktivniji tamo gdje treba biti. A to je parket. Bez ikakvog glumljenja i pretvaranja. E sada hoće li to biti atraktivno producentima dokumentarne serije u vremenu kada se traži samo senzacija i senzacija, na njima je. Ali žalosno je da se to radi najboljem europskom igraču u povijesti...