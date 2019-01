Između nastupa Dostojevski, u klizanju je zbog časnih sestara

Zagrepčanka Lana Petranović (19), osvojila je osmo mjesto na europskom prvenstvu u umjetničkom klizanju u paru s Rusom Antoniom Souzom-Kordeiruom.

Lana je u Minsku s Antonijom klizala fantastično, a već je sa 17 godina ušla u povijest kad su ona i Kordeiru postali prvi sportski par koji je pod hrvatskom zastavom klizao na Svjetskom prvenstvu.

To je bilo prije dvije godine. Na Zlatnoj Pirueti 2016. godine bili su peti. Tada je Lana imala 16 godina i još je bila učenica. Lektiru je čitala između nastupa i gala večere.

- Morala sam čitati Zločin i kazna od Dostojevskog. Svaki slobodni trenutak koristim za učenje - rekla je tada Lana za Večernji list, a na tribine Ledene dvorane došli su je gledati mama, tada, djed, baka, stric, sestra...

Čak i ravnateljica škole u koju je išla.

Bila bi ravnateljica sigurno ponosna da zna kako je Lana uz klizačku opremu imala i Dostojevskog.

Klizanjem se počela baviti zahvaljujući časnim sestrama. To su joj usadile još u vrtiću časne sestre Dominikanke. Dok su se druga djeca igrala, Lana je trenirala. Često je na treninge znala doći i sat vremena ranije.

Kad je krenula u školu, ustajala je dva sata prije da bi mogla trenirati prije nastave. Briljirala je u mlađim kategorijama, u kadetkinjama nije imala pravu konkurenciju, bila je i juniorska prvakinja Hrvatske.

Nakon što je osvojila juniorsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji, Lana se prebacila na parove. Kaže, to joj je uvijek bio san. Otišla je u Kanadu pa u SAD gdje je klizala s Michaelom Lueckim, ali to nije bilo to.

Onda je stigla ponuda iz Rusije.

- Kad sam stigla tamo, dali su mi tri klizača da probam. Antonio mi je odmah upao u oči. Brzo smo kliknuli na nekoliko treninga. Dobro sam izabrala. Ali i on je, ha, ha, ha - rekla je Lana u jednom intervjuu za Večernji list.

Antonio Souza-Kordeiru (25) počeo je klizati sa sedam godina.

Majka mu je Ruskinja, a otac Portugalac. U parovima zajedno s Lanom predstavlja Hrvatsku. Studira, kao i Lana, a 2017. godine u Helsinkiju, Hrvatska je prvi put na svjetskoj smotri imala par koji ju je predstavljao - Lanu i Antonija.

