'Izmislio sam Rrahmanija na beku, a sada i Kadziora u vezi'

Dinamo je u prijateljskoj utakmici svladao (3-0) Dubravu, prve minute u novom dresu odigrao je Francois Moubandje. Također, u posljednjih pola sata prigodu je dobio i 18-godišnji Nuno Cardoso koji nije zadovoljio na probi, te se vraća u Portugal.

- Moubandje? On je vrlo kvalitetan igrač, ali tek je 3-4 dana u treningu, pa ga doziramo i polako pripremamo. On cijelo vrijeme pokazuje da je timski igrač, dobro se uklopio, simpatičan je i veseo, dečki su ga sjajno prihvatili, a njegovo znanje nije upitno - kaže Bjelica, pa dodaoje:

- Saburtalo? Čut ću se danas-sutra i sa Zoranom Zekićem, nisam ništa htio prije Lokomotive. Mi već imamo analizu njihove utakmice sa Šerifom, a Zoran se ponudio i za dodatne informacije o Gruzijcima. Sigurno ćemo iskoristiti njegova saznanja, ali već smo pogledali obje utakmice. Vrlo su brza momčad, imaju hitra krila i bekove, Rolović je dobar napadač. Čine mi se kao stabila momčad.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Je li vam ispadanje Hajduka od Gzire upozorenje uoči ovog dvoboja?

- Ne razmišljam tako, mi ovisimo sami o sebi. Gruzijci su zahtjevna momčad, a nije nam Gzira jedino upozorenje. Pa u zadnja 3-4 mjeseca je bilo utakmica s velikim preokretima i na višem nogometnom nivou. Sjetite se utakmica Liverpoola i Barcelone, pa Ajaxa i Tottenhama, sve su nam to opasna upozorenja. Nogomet je nepredvidiv, treba biti fokusiran. A ako niste, onda sa svakim možete imati problema.

A kako ste zadovoljni igrama Kadziora u sredini terena...

- Haha, ja uvijek nešto izmislim, lani sam tako Rrahmanija na beku, sada evo Kadziora u vezi. Ma on je u Poljskoj puno igrao na toj poziciji, Kadzior nije klasični krilni igrač jer nema brzinu za krilo. Ali, ima odličan centaršut i zato ga koristimo na krilu. A vidim da možemo i u sredini, vrlo je čvrst na lopti, a kod njega imponira glad za golom - rekao je Bjelica, pa završio:

- On je igrao tu poziciju protiv Intera prošle sezone, tada je zabio dvaput, a poentirao je i sada protiv Lokomotive. I u pripremnim utakmicama je igrao veznog igrača, uvijek bi nešto opasno pripremio. No, tu su Moro, Majer, Gojak i Olmo, a to može igrati i Ademi, vidjet ćemo što će se događati, puno je utakmica pred nama - završio je Bjelica.