Iznenađenje u Gstaadu: Viktor Galović izbacio 38. na svijetu...

Hrvatski tenisač Viktor Galović plasirao se u 2. kolo ATP turnira u Gstaadu. On je u susretu 1. kola svladao Nizozemca Robina Haasea sa 6-1, 3-6, 6-3 nakon sat i pol igre.

Najveća je to pobjeda u karijeri za Galovića, koji je u Švicarsku stigao kao 267. tenisač na ATP listi. S druge strane, Haase je bio uvjerljivi favorit, s obzirom na to da je 229 mjesta više plasiran od našeg predstavnika.

Za 27-godišnjaka rođenog u Novoj Gradiški koji živi u Italiji ovo je prva pobjeda u glavnom ždrijebu na nekom ATP turniru u karijeri, a do nje je stigao nakon što je u turnir upao kao sretni gubitnik iz kvalifikacija.

Protiv iskusnog Haasea, koji je prošloga tjedna igrao u polufinalu Croatia Opena u Umagu, Galović je dobio prvi set za samo 23 minute. No, u drugom setu je Nizozemac stigao do prednosti od 5-1, Galović se uspio približiti na 5-3, ali ne i bliže. Ipak, u trećem setu Galović je ostvario "break" za vodstvo od 2-0 i tu prednost održao do kraja.

U 2. kolu Galović će igrati protiv 17-godišnjeg Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea.