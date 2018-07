Iznenađujući preokret: Milan ipak smije igrati Europsku ligu!

Milan smije igrati Europsku ligu! Odluka je to Sportskog arbitražnog suda u Lausannei koji je nakon desetosatnog saslušanja odbacila presudu Uefe i vratila talijanskog giganta u Europu.

Talijanski klub imao je nakon presude Uefe, prema kojoj je kršio financijski fair-play, pravo na žalbu, koju je i iskoristio i u sjedište CAS-a poslao delegaciju od čak deset stručnjaka. Iako se pretpostavljalo da će CAS teško promijeniti odluku krovne europske nogometne organizacije, Gatusso i ekipa dočekali su sretnu vijest.

OFFICIAL: Milan’s ban from European competitions has been annulled by CAS pic.twitter.com/kxabXFGDw4