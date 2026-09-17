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EUROPSKA LIGA

Izraelci o remiju: 'Dinamo je bio favorit, ali Hapoel je bio bolji'

Piše Ivan Tomašković,
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Izraelci o remiju: 'Dinamo je bio favorit, ali Hapoel je bio bolji'
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Izraelski mediji istaknuli su da Hapoel Beer Sheva ima za čime žaliti nakon što je susret u Bukureštu završio 0-0

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Nogometaši Dinamo odigrali su 0:0 s izraelskim Hapoelom Beer Shevom. Izraelski mediji u svojim tekstovima istaknuli su da je njihova momčad bila bolja i da može žaliti za time što nije osvojila puni plijen. 

Naslov medija Sport5 je 'Uhvatiti se za glavu' - uz zaključak da je izraelski prvak bio bolji od hrvatske momčadi, ali nije iskoristio svoje prilike. Izraelski portal naglasio je da nema puno dvojbe oko toga koja momčad nakon završetka utakmice može više žaliti za rezultatom, a posebno je zanimljiv način na koji je opisao Hapoelov odnos prema favoriziranom Dinamu.

UEFA Europa League - Hapoel Beer-Sheva vs GNK Dinamo
Foto: ROBERT GHEMENT

- Pogledali su Hrvatima ravno u oči i bili bolji tijekom većeg dijela utakmice - piše Sport5, ističući da se Hapoel nije povukao pred puno poznatijim europskim protivnikom.

Sličan je zaključak donio i ONE. U tekstu naglašavaju da je Hapoel bio bolji od Dinama, ali mu je nedostajalo mirnoće u završnici.

ONE posebno naglašava razliku između očekivanja prije utakmice i onoga što se potom dogodilo u Bukureštu. 

- Dinamo ima puno veći europski renome i bio je favorit, ali na travnjaku je priča bila potpuno drukčija. Igrači Hapoela nisu pokazali pretjerani respekt prema Dinamu. Suprotstavili su mu se bez straha i diktirali ritam utakmice. Pogodili su stativu i imali još nekoliko izglednih prilika - pišu Izraelci. 

Susret Dinama i Hapoela u 1. kolu UEFA Europske lige
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

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Komentari 2
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