Izraelski izbornik šokirao sve i ošamario svog igrača tijekom utakmice! 'Ma pomazio sam ga'

Nije samo Hrvatska u utorak navečer proživljavala dramu penala. Na isti način se i mlada reprezentacija Izraela plasirala na Europsko prvenstvo U-21. Prva utakmica protiv Irske završila je 1-1, a kako je u uzvratu nakon 120 minuta bilo 0-0, ušlo se u lutriju penala. Tamo su se bolje snašli Izraelci koji su uzeli vizu za Euro.

No, susret je obilježio izraelski izbornik Guy Luzon čije je ponašanje naišlo na kritike javnosti. Ljutit na njega zbog loše reakcije, on je za vrijeme drugog produžetka ošamario svog igrača Ziva Morgana, koji mu se pravdao.

I naravno, mnogi su iskritizirali Luzona. Novinari su ga to i pitali na presici, a on je na to ovako odgovorio.

- Ziv Morgan? Pomazio sam ga. Nije to šamar. Kad udarim šamar, to se osjeti. Mazio sam ga s ljubavlju i to je sve. Bilo je to milovanje - rekao je izraelski izbornik.

Tvrdi da nema svađe već je ovako htio motivirati svog igrača.

- Nema tu ničeg. Razgovarali smo kao profesionalci, smijali se. Dao sam mu i kolač na kraju utakmice. Mogu reći svom igraču što poželim, sve u dobrom duhu. Idemo dalje - kazao je Luzon koji je na izraelsku klupu stigao početkom ove godine, a sada će ih voditi na Euru.

Tko se sve plasirao na Euro?

Rumunjska i Gruzija su osigurale nastup na europskoj smotri kao domaćini turnira, Njemačka, Španjolska, Portugal, Nizozemska, Italija, Engleska, Norveška, Francuska, Belgija kao pobjednici kvalifikacijskih skupina, a Švicarska kao najbolja drugoplasirana vrsta.

Još četiri prazna mjesta popunile su ekipe iz dodatnih kvalifikacija, a to su Ukrajina, Češka, Hrvatska i Izrael.

Ukrajinci su u Lodzu dočekali vršnjake iz Slovačke, slavili 3-0 te tako nadoknadili poraz od 3-2 iz prve utakmice. Češka je remizirala s Islandom na domaćem terenu, a prolazak dalje donijela im je pobjeda od 2-1 iz prve utakmice. Baš kao i Hrvatska, Izrael je slavio nakon lutrije jedanaesteraca. U prvoj utakmici bilo je 1-1, u uzvratu nakon 120 minuta 0-0 pa su penali odlučili putnika na Euro.

Najčitaniji članci