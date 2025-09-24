Obavijesti

Sport

Komentari 4
ŽESTOKA REAKCIJA

Izraelskog nogometaša dočekali u Sevilli povicima 'Izrael ubija'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelskog nogometaša dočekali u Sevilli povicima 'Izrael ubija'
Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Manor Solomon zabio pobjednički gol za Villarreal, ali navijači Seville izviždali ga povicima "Izrael ubija". Politika i sport se sudaraju na terenu

Izraelski nogometaš Manor Solomon, koji je u utorak zabio pobjednički gol za Villarreal u gostujućoj pobjedi od 2-1 nad Sevillom, dočekan je na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan zvižducima i povicima "Izrael ubija".

"Ovaj branitelj genocida dolazi u našu kuću. U Nervionu (četvrti Seville) nema mjesta za cioniste“, priopćila je Sevillina navijačka skupina Biris Norte uoči utakmice španjolskog prvenstva.

Solomon, 26-godišnje lijevo krilo došao je ljetos iz londonskog Tottenhama na posudbu u Villarreal, što se nije bilo svidjelo niti dijelu navijača tog španjolskog kluba. Igrač s 46 nastupa za reprezentaciju Izraela otvoreno je podržavao politiku svoje zemlje u Pojasu Gaze objavljujući komentare na društvenim mrežama.

U utorak je ušao u igru u 84. minuti nakon čega su se stadionom u Sevilli prolomili zvižduci i povici "Izrael ubija“, a neki domaći navijači mahali su palestinskim zastavama. Solomon je dvije minute kasnije zabio gol. Preko društvenih mreža obratio se navijačima Villarreala: "Jako sam zadovoljan zbog svog prvog gola i pobjede“.

Villarreal je poveo golom Tanija Oluwaseya u 17. minuti, a za Sevillu je izjednačio Djibril Sow u 51. Solomon je zabio za konačnih 2-1 pa se Villarreal nalazi na trećem mjestu u prvenstvu nakon šest odigranih kola.

Ujedinjeni narodi su u svom izvještaju objavljenom prošli tjedan naveli da Izrael provodi genocid u Palestini, a diljem Španjolske se održavaju prosvjedi. Prosvjednici su bili prekinuli biciklističku utrku La Vueltu zbog sudjelovanja predstavnika Izraela, a najavili su akcije usmjerene protiv sudjelovanja Maccabija i Hapoela u košarkaškoj Euroligi.

Španjolska vlada traži izbacivanje Izraela iz međunarodnih sportskih natjecanja. Izrael je optužio Španjolsku za "antisemitizam“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!
KOPRIVNICA - HAJDUK

Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!

Splićani osminu finala Kupa love i preko bivšeg ‘vatrenog’ Leškovića. Ako prođu, idu na Cibaliju. Marko Livaja trebao bi započeti utakmicu i tako tražiti povratak u golgetersku formu
FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad
NESTAŠNA KASKADERKA

FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad

Kinsey Wolanski, nekad poznata po upadu na finale Lige prvaka, danas je pilotkinja, poduzetnica i sportska novinarka. Odvažnim potezima izgradila carstvo koje ju je proslavilo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025