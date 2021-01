Tko bi trebao zamijeniti Linu Červara na mjestu izbornika? Veselin Vujović, Hrvoje Horvat, Ivica Obrvan, Slavko Goluža ili pak netko drugi? Bivši reprezentativac i stručni komentator RTL-a Goran Šprem ima svog favorita.

- Volio bih da to bude Petar Metličić. Radi u rukometu i već je bio pomoćnik Željku Babiću. Ne trebaju nam eksperimenti, treba nam čovjek iznutra, a Pero sve kuži i poznaje. Imamo puno dobrih mladih trenera, moj glas ide njemu - kazao je Šprem za RTL.

Kada bi HRS opipao bilo javnosti, glavni favoriti za izborničku klupu su upravo legende poput Petra Metličića i Ivana Balića, no kada je, uostalom, savez uopće brinuo o mišljenju javnosti.

Teško je vjerovati da će to biti netko od njih dvojice jer su se kao dva glavna favorita iznjedrila pomoćnik Line Červara Hrvoje Horvat i bivši izbornik Slavko Goluža. Do odluke saveza o novom izborniku možemo samo nagađati, a Petar Metličić je dao odgovor na pitanje bi li preuzeo reprezentaciju da mu dođe ponuda.

- Hvala Goranu Špremu na ovim riječima, lijepo je čuti takvo nešto, ali ne hvala u ovome trenutku. Nije vrijeme za to. Čovjek mora imati ambicije, Hrvatska ima malo vremena da promijeni neke stvari, ali imam neke svoje razloge. Nisam imao lijepa iskustva iz prošlog mandata kada sam bio sa Željkom Babićem, zasad bih se suzdržao. Zasad me to ne zanima - kazao je iskreni Pero Metličić (44) za RTL.

Željko Babić je reprezentaciju preuzeo 2015. godine kada je zamijenio Slavka Golužu, a pomoćnik mu je bio Petar Metličić. Obilježila ih je ona luda utakmica protiv Poljske na EP-u kada smo pobijedili 37-23 i izborili polufinale, a onda na kraju osvojili broncu. No već 2017. godine Babić i Metličić su postali bivši nakon što je Hrvatska na SP-u u Francuskoj prvo promašila sedmerac protiv Norveške za prolazak u finale, izgubila, a onda prokockala nevjerojatnu prednost u utakmici za broncu i izgubila od Slovenije.

Od tada se Pero posvetio Akademiji Balić i Metličić, no nije zadovoljan stanjem u savezu i reprezentaciji.

- Hrvatska je poznata po tome da brzo gurne ljude u vatru, bilo to u mlađim uzrastima ili seniorima i onda ih vrlo brzo potroši. Mislim da će se takve stvari događati i u sljedećem razdoblju. Premalo vjere imamo u te naše trenere. Olako ih trošimo i što ako taj novi izbornik ne izbori Olimpijske igre, može li mi netko reći da taj trener neće nastaviti dalje. Ja sam uvjeren da neće nastaviti dalje. To je problem koji savez mora riješiti, to se ne smije događati. I onda dolazi do toga da pričamo o ljudima koji su bili dva, tri, četiri puta. Pa mi stalno idemo u krug. Gdje su svi ti treneri, ja sam uvjeren da je bilo ljudi koji su mogli raditi, koji su imali šansu, koji su bili mladi, potentni, ali smo ih potrošili brzo. Moramo to promijeniti, trebamo prestati improvizirati - rekao je Metličić na RTL-u pa nastavio:

- Već godinama improviziramo što se tiče rukometa, selekcija. Ne može se dogoditi u mlađim uzrastima da jedna generacija 1998. ili 2000. godište promijeni već pet trenera. Zašto? Jer je na natjecanju bio osmi. Rezultat je uvijek važan, ali moramo gledati ciljano te dečke koji igraju. Selekcija je biranje igrača, u tim selekcijama se stalno mijenjaju i vrte igrači, moramo znati što nam treba.

Hrvatska je izgledala jako loše na SP-u. Napad nam je bio bez glave i repa, išlo se na individualnu kvalitetu, ali kada nema Luke Cindrića i kada Domagoj Duvnjak i Igor Karačić nisu na razini, ništa ne pomaže. Dogodi se ovo što nam se dogodilo. Nismo došli ni do četvrtfinala. Legendarni Pero je iznio neke od problema našeg rukometa.

- Mi improviziramo već godinama što se tiče igre. Moramo pronaći sustav. Makar u jednom trenutku bio loš, ali djeca i seniori moraju znati što rade, kakvu obranu igramo. Ne može se dogoditi da mlađi igraju 3-2-1, dođu u seniore, više nitko ne igra tako. Ili ako ćemo igrati tako, onda će svi. Ako ćemo igrati 6-0, 5-1, onda će tako svi igrati. Ako ćemo imati u napadu određene akcije koje trebamo raditi, to moramo raditi. Mi improviziramo. Moramo prestati improvizirati, možda smo nekad davno mogli improvizirati. Imamo jako puno dobrih igrača, ali nemamo vrhunskih. Možda kad su bili vrhunski su mogli improvizirati, imali su taj osjećaj. Moramo naći put makar ne bio dobar na početku, ali znamo da ga se moramo držati. Ako ne bude dobar, mijenjat ćemo ga. U ovome trenutku nitko nema ideju što mi trebamo raditi, ovo je čista improvizacija - zaključio je Metličić.