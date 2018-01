'Ja ne znam ništa o rukometu, možda bolje da idem u rudare'

Ne zamjeram apsolutno ništa makedonskim igračima i navijačima. Znam koliko im ova pobjeda znači, zamjeram samo sebi, rekao je Veselin Vujović nakon dramatičnog poraza od Makedonije u prvom kolu Eura u Zagrebu.

Arena ga je dočekala ovacijama, pozdravili su ga baš svi, ujedinio je na jednom mjestu Slovence, Makedonce i Hrvate, mahnuo im svima i krenuo u utakmicu. A tamo, njegovi najveći neprijatelji - suci. Ovoga puta to su bili Rumunji Din i Dinu. Sudili su katastrofalno, ne može se reći da su planski pogodovali nekome, no njihove odluke tijekom cijele utakmice čudile su apsolutno sve. Gore vjerojatno ne može, barem se nadamo. A kad je tako, možete očekivati i da Vuja progovori. I to, onako, na svoj način, s jako puno ironije.

- U rukometu sam 45 godina i još ne znam rukometna pravila. Naučio sam da se rukomet ne igra zbog igrača i navijača, nego za gospodu koja odlučuju kako i što. U 90 posto slučajeva ja večeras nisam znao što su ta dva Rumunja dosudila. Ako ljudi iz EHF-a ocijene ovo suđenje dobrim, onda stvarno mislim da bi bilo pametno da se primim nekog drugog posla. Možda rudarstva, jer čini se da je i to puno lakše od trenerskog posla - priča pun gorčine Vujović.

Pred Slovencima je sad težak posao žele li u drugi krug prenijeti barem dva boda.

- Što sada? Pokušat ćemo pobijediti Njemačku i Crnu Goru pa da barem na taj način dođemo do solidnog ishoda u drugom krugu - tužan je Vujović.

Bijes, tuga i razočarenje miješali su se i u izjavama njegovih igrača.

- Znate što, pričat ću na slovenskom jer ovako vruće glave ne mogu razmišljati drugačije. Izgubili smo, na kraju smo napravili previše pogrešaka u napadu, primili previše golova i ako želimo nešto napraviti na ovom prvenstv, moramo obavezno dobiti Njemačku - rekao je Miha Zarabec, a Gašper Marguč ipak se dotaknuo i sudaca:

- Znali smo da će Makedonci puno igrati na pivota i opet smo imali previše problema, previše isključenja, a u ključnim trenucima i premalo smirenosti u napadu. Jako smo razočarani. sudački kriterij nije nam bio naklonjen, no i s tim smo imali priliku za pobjedu. Sami smo si krivi.

