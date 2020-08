Idoli su mu Hulk Hogan, Bret Hart, Trople H, ali najve\u0107i, onaj zbog kojeg je odlu\u010dio postati hrva\u010d, bio je legendarni Shawn Michaels.

Thank you to everyone for the overwhelming congratulations, support and best wishes through the last few days! All I can say is.....I'm Thankful for Yesterday, I'm Grateful for Today and I'm Hopeful for Tomorrow! You never know what tomorrow brings and you never know when the \"Door of Opportunity\" may open. All you can do is try to be the best version of yourself at all times. So if and when the door opens, you will know in your heart , no matter what...you are as prepared as you can be to walk through it\ud83d\ude4f\ud83c\udffc#thankful #grateful #hopeful

Objavu dijeli Mario Bokara (@mario_bokara) O\u017eu 4, 2017 u 6:30 PST

GENI KAMENI Nikad neću zaboraviti dan kad sam s hrvatskom zastavom ušao u ring. Nosim zastavu, predstavljam obitelj, sebe i domovinu, priča nam Mario Bokara (40), američki kečer hrvatskih korijena

<p>Poseban je to osjećaj, kad ogrnut hrvatskom zastavom koračam prema ringu, a u pozadini svira Thompson. To me pokreće, taj adrenalin i strast za ovime čime se bavim, pričao nam je <strong>Mario Bokara (40)</strong>, američki kečer hrvatskih korijena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>A bavi se profesionalnim hrvanjem ili, kako to zovu Americanci, 'professional wrestling', uprizorenom borbom kojoj je cilj samo jedno, zabaviti ljude. No da bi to napravio trenira jednako žestoko kao i MMA borci.</p><h2>Dok Thompson svira, on udara</h2><p><strong>Mariju Bokari, </strong>kao i ostalima u njegovoj branši, kruna karijere bila bi nastup u WWE i WrestleMania.</p><p>No ide ide korak po korak.</p><p>- Nije me strah raditi, nije me strah preznojiti se i gurati sebe dalje nego što se moj protivnik voljan gurati, Mario Bokara se ne boji, Mario Bokara je neustrašiv - pričao nam je američki profesionalni hrvač, dok je u pozadini promotivnog videa svirala Thompsonova pjesma "Dolazak Hrvata", a na zidu stajala hrvatska zastava.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><h2>Hrvatska je prekrasna, htio bih se vratiti</h2><p>Idoli su mu Hulk Hogan, Bret Hart, Trople H, ali najveći, onaj zbog kojeg je odlučio postati hrvač, bio je legendarni <strong>Shawn Michaels.</strong></p><p>- Još kao klinac znao sam da ću se ovime baviti. Samo sam to htio i o tome sanjao. S mečevima sam počeo kao dijete u amaterskim predstavama. U profesionalce sam prešao s 19 godina - dodaje Mario, čiji je otac iz Privlake kraj Zadra.</p><h2>Dolazak u domovinu kao prekretnica</h2><p>- Došao je u SAD i oženio se mojom majkom. Strine, stričevi i rođaci svi još žive u Hrvatskoj - priča Mario, koji je prije pet godina posjetio Hrvatsku.</p><p>Bio mu je to drugi posjet Hrvatskoj. Prvoga se ne sjeća jer je bio premali. I ovaj mu je promijenio život. Došao je u teškom stanju, ozlijeđen, gotovo na prekretnici karijere.</p><p>- Odlučio sam doći i malo po malo počeo sam učiti jezik. U to vrijeme imao sam tešku ozljedu vrata, počeo sam gubiti osjet u rukama. No odlučio sam da ću uspjeti i uspio sam - dodaje <strong>Mario</strong>, koji je u dvorani gdje trenira izvijestio hrvatske zastave.</p><h2>Croatian Sensation</h2><p>Amerikanci ga zovu <strong>Croatian Sensation</strong>, a 2017. godine, kada smo razgovarali, dobio je šansu koju je čekao cijeli život. Bio je na predstavi Impact Wrestlinga na Floridi.</p><h2>Ovo sam čekao cijeli život</h2><p>Radi se o jednoj od većih organizacija koja diljem Sjedinjenih Američkih Država emitira borbe kečera, a Mario je bio jedna od zvijezda koja je sudjelovala u snimanju novih emisija.</p><p>- Čekao sam ovo cijeli život! Šansu da pokažem svijetu što mogu. Izašao sam u ring, predstavio sam svoju obitelj i domovinu.</p><h2>Pamtim kad sam prvi put ušao u ring sa zastavom</h2><p>- Ugrabio sam šansu koju sam čekao i za koju sam se pripremao otkako se bavim hrvanjem. Osjećam da sam odradio sjajan posao - govorio je nakon priredbe Mario, kojeg je na putu prema ringu pratila Thompsonova pjesma 'Dolazak Hrvata'.</p><p>Hod prema ringu bez hrvatske zastave ne može ni zamisliti.</p><p>- Nikad neću zaboraviti dan kad sam s hrvatskom zastavom ušao u ring, posebno na ovoj posljednjoj predstavi. Bio sam počašćen. Htio bih da 'wrestling' bude popularan i u Hrvatskoj, tu sam ako treba. Pomoći ću i napraviti sve da tako bude. Uostalom, ja bih htio predstavljati Hrvatsku - dodao je.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><h2>Thompson mi je dao dopuštenje za pjesmu</h2><p>U Thompsonovu pjesmu zaljubio se u prvom taktu.</p><p>- Prvi put sam je čuo dok sam bio u Hrvatskoj. To je bila iskra koja je zapalila sve. Čim sam je čuo, znao sam da je to 'ona' pjesma. To je to, to je moja ratna pjesma, himna koja prožima moj karakter - priča nam američki Hrvat i dodaje:</p><p>- Kad je čujem, postajem 'zvijer'. To je kao da sam u drugom svijetu. Naježim se čim je čujem. Bude jako emocionalno, sa zastavom i uz tu pjesmu. Thompson i njegov tim blagoslovili su moj izbor. Dopustili su mi da je koristim uoči mečeva.</p><p>- Zahvalan sam što sam uopće dobio šansu u Impactu. Sve što sam radio dosad pripremalo me za to. Ostao sam ponizan i zahvalan na ovoj šansi koju sam dobio. Trenirao sam žestoko cijeli život. Nekako sam razmišljao da je bolje biti pripremljen čak i ako šansa ne dođe, nego je propustiti kad dođe, a da nisam bio spreman. Ja sam bio. I obožavam ovo što radim - kaže nam Mario.</p><p>U siječnju 2018. operirao je križni ligament i mensik, a borilački nadimci su mu Mo Sexton, Mo Sexy i Mo Sextyn. </p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p>