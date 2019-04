'Ja sam dijete asfalta, udarite me, ali pljuju samo kukavice...'

Budućnost gubi od Zvezde u polufinalu ABA lige 2-0, a uoči trećeg susreta koji se igra u Morači oglasio se trener crnogorske momčadi Jasmin Repeša:

- Serija nije krenula onako kako smo željeli, gubimo 2:0 i ne samo to, većim dijelom nismo bili dobri. U obje utakmice smo dobro krenuli, ali je Zvezda na identičan način dolazila do prednosti, tricama u ključnim momentima, a mi nismo bili mentalno jaki za povratak. Previše smo napravili grešaka, ali sve mogu da se otklone - rekao je Repeša pa otkrio da je sada ipak optimističan:



- Uvjeren sam da u domaćinskoj atmosferi možemo do pobjede. Ekipa mora pokazati reakciju, trebaju mi osobe, a ne igrači. Potrebno je pokazati imidž i ponos. Tko nema reakciju u ovom trenutku nema ni ponos, ne može igrati nigdje na svijetu. Razgovarao sam sa igračima na večeri, vrlo kratko u 20 sekundi sastanka, da smo u situaciji nimalo ugodnoj, da su izgubljene dvije bitke, a ne rat, trebaju mi osobe, ne igrači, koji su spremni to prihvatiti. Tko nije spreman, bolje da ostane kući, pregleda utakmicu, nitko se neće naljutiti. Ali mi moramo da imamo takve osobe - izjavio je Repeša, koji je priznao i da je bio uvjeren u jednu pobjedu u Beogradu.

Priznaje hrvatski trener i da je samopouzdanje u momčadi poljuljano, otkriva kako se ispadalo iz sistema igre, a onda se dotakao navijanja.

- Želim da publika ispoštuje protivnika i da ne dožive ono što smo mi doživjeli. Ja bih zamolio publiku, ja, da bude prava podgorička atmosfera, crnogorska. Ja mogu zahvaliti unaprijed za to. U takvoj atmosferi je lakše igračima, ali to nije dovoljno, treba biti agresivan, pametan, povezan, košarkaški i emotivno.

Sam Repeša u Beogradu se nije baš najbolje proveo. Navijači Zvezde pljuvali su ga, pljuvačkom mu uništili i sako, a kada se nakon utakmice žalio, beogradski klub uputio mu je priopćenje u kojem spominje ono što se događalo igračima Zvezde na prošlogodišnjem finalu. Srpske košarkaše napadalo se, prijetilo im se pirotehnikom i slično... Ipak, Repeša se ne smatra metom priopćenja:

- Zašto bih ja bio meta priopćenja? Nemam što dodati, osim da sam rekao ono što sam vidio, doživio i čuo, iznenađen sam. Nisam nikakvu duševnu traumu doživio, jer... Znači nikakvu traumu nisam dobio jer sam ja dijete s asfalta, ali mi je draže primiti šamar nego biti ispljuvan, jer je to najkukavičkiji čin koji se može napraviti. Želim svako dobro Zvezdi i svima, nisam imao namjeru umanjiti njihovu pobjedu, samo sam osjetio potrebu reći ono što sam doživio, vidio i čuo.