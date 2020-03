'Ja sam Formula 1, a Giroud je karting. Nećemo to miješati...'

Nećemo miješati Formulu 1 i karting, rekao je napadač Reala Karim Benzema u video razgovoru s francuskim influencerom Mohamedom Hennijem kada ga je upitao za Oliviera Girouda.

Naime, dok je Giroud standardni igrač francuske reprezentacije, Benzema ne nastupa za svjetske prvake.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- To je lagano pitanje. Ja znam da sam Formula 1... - rekao je Benzema, a onda se dotaknuo i Giroudove igre.

- Izgleda da mu je igra dobra i da djeluje kada se nalazi tamo. Nije spektakularno i ludo, U njegovoj igri nećete vidjeti da Mbappé i Griezmann idu u rudnik, to radi on. Sviđa li se to svima? Ne znam baš - kaže napadač kraljevskog kluba.

Upravo je Mbappé najveća mlada nada francuskog nogometa i mnogi ga vide kako budućeg najboljeg igrača na svijetu, ali Benzema smatra da će morati još puno učiti.

- On je mlad, veoma dobar, ali ima još dosta toga učiti, ali sviđa mi se - zaključio je.