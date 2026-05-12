ODUŠEVIO ENGLEZE

VIDEO Jakirovića pitali hoće li igračima dozvoliti pivo nakon ulaska u finale. Odgovor je hit

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sky Sports/screenshot

Sergej Jakirović odveo je Hull City do finala doigravanja za Premier ligu pobjedom 2-0 nad Millwallom u Londonu, a zatim nasmijao cijelu Englesku duhovitom izjavom o svom napadaču Oliju McBurnieu

Sergej Jakirović piše bajku na Otoku. Hull City, kojeg su mnogi prije sezone otpisali kao kandidata za ispadanje, izborio je finale doigravanja za Premier ligu i to na najljepši mogući način. Nakon 0-0 na svom terenu, Jakirovićevi momci otišli su u London i tamo srušili Millwall 2-0.

Jakirović je nakon prolaska u finale stao pred kamere Sky Sportsa i odmah raspoložio sve prisutne. Novinari su mu prenijeli kako napadač Oli McBurnie čeka dozvolu za proslavu uz pivo.

- On je navikao na pivo nakon utakmice, bila pobjeda ili poraz. Naravno da ću im dozvoliti. Neka proslave, imamo dovoljno vremena za Wembley - rekao je i zazvao smijeh u studiju.

Hull City 23. svibnja na Wembleyu igra finale doigravanja za ulazak u Premier ligu protiv boljeg iz dvoboja Southampton - Middlesbrough (prva utakmica 0-0), koji uzvrat igraju u utorak od 21 sat.

