'Ja stižem na kvalifikacije, a drugima neću ništa sugerirati'

Na prvi pogled Dario Šarić djeluje krupniji i mišićaviji nego što je bio prije par mjeseci kada je završio svoju treću NBA sezonu. Za njim je nikad duža ljetna stanka, koju nije iskoristio samo za kupanje i odmor, nego i za treninge, već dva i pol mjeseca intenzivno radi i priprema se za četvrtu sezonu, koja bi mogla i te kako utjecati na njegovu budućnost.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trade u Phoenix otvorio mu je novu priliku, došao je kod trenera Montyja Williamsa kojeg dobro poznaje iz Philadelphije, došao je u novu momčad, u kojoj će sasvim sigurno puno više igrati i imati loptu u rukama, na koncu došao je u momčad u kojoj može dostići dobre brojke koje bi mu trebale donijeti i bolji ugovor od aktualnoga, koji mu istječe na kraju sezone.

S Dariom smo se našli u njegovom rodnom Šibeniku nakon popodnevnog treninga i brzinskog relaksa u moru. Još mokre kose, nasmijan i vedar, zračio je zadovoljstvom, ali i pozitivnom nervozom, vidi se da jedva čeka početak sezone.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Ovo mi je bilo prvo slobodno ljeto u zadnjih deset godina, stvarno sam se dobro odmorio i zaliječio, posložio sve stvari u glavi i nakon toga se posvetio treninzima s mojim ''šibenskim stožerom'' Brankom Klisovićem, Matom Psarićem i Krešom Baljkasom. Bilo je tu svega, od nogometa, preko plivanja, trčanja..., do naravno košarke. Obitelj Stojanović stavila mi je na raspolaganje dvoranu i na tome sam im zahvalan. Osjećam se spremnim za sezonu, krajem tjedna putujem u Ameriku gdje ću se priključiti momčadi i odraditi predsezonske utakmice – otkrio nam je Dario, koji na novi početak gleda kao na novu prilku za dokazivanje.

- Ovo za mene na koncu može ispasti i te kako dobra priča. Doveden je novi stožer koji ima i europski štih, dovedeni su i neki novi igrači kao što su Ricky Rubio, Aron Baynes, Frank Kaminsky..., Kelly Oubre je potpisao novi ugovor. Nova smo momčad i ne možemo najavljivati mjesto u doigravanju, ali da ćemo biti momčad koja će se potući sa svima, momčad u kojoj ću igrati važnu ulogu i imati bolju statistiku, to sigurno. Pričao sam s trenerom, znam što od mene očekuje i kakvi su mu planovi i zbog toga na novu sezonu gledam jako pozitivno.

Vijest da ga je Minnesotta mijenjala u Phoenix nije mu bio toliki šok kao prvi trade, kada je odlazio iz Philadelphiae.

- NBA je specifična, jedan dan te hvale, govore da si super, pravite planove za budućnost, a sutra si u avionu, letiš u novi klub. Što prije to prihvatiš, bolje za tebe, nije dobro previše razmišljati zbog toga što ne možeš ni na šta utjecati. Ja sam bio šokiran i iznenađen nakon vijesti da me Sixersi šalju u Minnesottu, čak sam se u danima nakon toga povukao u sebe, posumnjao u svoju kvalitetu i sposobnost, ali brzo sam došao sebi i odlučio krenuti dalje. Tako je kako je, moraš se što prije dići i krenuti dalje, izvući iz svake situacije najbolje za sebe. Nema ništa od plakanja i propitkivanja jesi li negdje pogriješio.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tradea iz Sixersa u Wolvese i danas se jako dobro sjeća.

- Igrali smo back-to-back utakmicu s Memphisom, probudio sam se ujutro zadovoljan što sam večer prije dobro odigrao i krenuo na trening. Zazvonio je telefon trenera s kojim sam radio, on mi ga je dodao i GM me samo obavijestio da sam mijenan za Jimmyja Butlera. Mislio sam da je neka zezancija, bio sam iznenađen, ali to je bilo to. Pozdravio sam se s momčadi, sjeo u avion za Philadelphiju, pogledao utakmicu na TV, spakirao se i ujutro sjeo u prvi avion. U zračnoj luci čekali su me ljudi iz novoga kluba, odveli u hotel, na liječnički pregled i potom na prvi trening. Kompanija koja ima ugovor s NBA ligom preselila je moje stvari i auto i to je bilo to. U jednom danu si u novom gradu, u novom klubu, čeka te novi život... Drugi put je bilo puno lakše, bio sam kući u Šibeniku, ha, ha, ha...

Iako je dosta toga u Phoenixu novo, neke korisne savjete dao mu je Dragan Bender, koji je u Sunsima proveo zadnje tri sezone.

- Čuli smo se odmah nakon što sam saznao da idem u Phoenix, raspitao sam se malo o klubu, o gradu, o svemu... Njegovi savjeti dali su mi dodatni razlog za optimizam.

A puno razloga za optimizam imaju i svi ostali Hrvati u NBA ligi, dojam je da će svi u ovoj sezoni imati bolju situaciju nego prošle godine.

- Teško mi je govoriti u ime drugih, ali kad se pogleda ovako na papiru, svima bi se trebale otvoriti bolje opcije nego lani. Počevši od Bojana koji je dobio zasluženi status u novom klubu, preko Ivice čija će se momčad boriti za naslov, do svih nas ostalih... Nadam se da će nam se želje ostvariti.

U srpnju sljedeće godine Hrvatsku očekuju kvalifikacije za Olimpijske igre. Kvalifikacije za SP su završile debaklom prije svega zbog nakaradnog kalendara odigravanja utakmica, idućeg ljeta svi bi trebali biti slobodni i na raspolaganju izborniku Veljku Mršiću. A to bi onda trebala biti neka posve drugačija priča.

- Tko bude zdrav i slobodan, i tko bude želio igrati, taj će doći na okupljanje. Vidjet ćemo, rano je za sada govoriti o detaljima – zagonetan je Šarić, koji nije želio ulaziti u pojedinosti priče oko nekih ranijih otkazivanja nastupa.

- Ja sam se uvijek odazivao i uvijek ću se odazivati. U korektnim sam odnosima i sa svim ostalim suigračima iz reprezentacije, kad igramo međusobne utakmice čujemo se i vidimo, često odemo i na večeru..., ali svatko od nas vodi brigu o sebi i svojoj karijeri i nema smisla bilo što drugima sugerirati.

Svjetsko prvenstvo u Kini pozornije gleda tek od drugoga kruga.

- Utakmice su u popodnevnim terminima, oko ručka, kad se uglavnom odmaram. Što reći, jako je puno iznenađenja, ispadanja SAD-a i Srbije prije svih, ali tko može reći da jedna Španjolska, jedna Argentina ili Francuska nisu odlične momčadi. U košarci ne pobjeđuje uvijek onaj tko je favorit na papiru.

Foto: Kyle Terada

Ovoga ljeta u NBA su se zakuhali mnogi veliki poslovi, mnogi igrači promijenili su sredine, mnogi veliki favoriti pali su u drugi plan a neke nove franšize prometnule su se u kandidate za naslov.

- Meni je to malo čudno, da ne kažem glupo da se par igrača dogovori i onda odu u isti klub i pokušavaju osvojiti naslov prvaka, ali, svatko želi igrati s najboljima i pokušati osvojiti naslov, a NBA pravila im to dozvoljavaju. Oni koji to sebi mogu priuštiti to i naprave, mi ostali se borimo za sebe. Vidjet ćemo kako će se to posložiti, Kawhi je odigrao fantastičnu sezonu, ako uzme naslov i ove godine, ulazi u legendu. A mogao bi, jer je i Paul George fantastičan igrač. Na Zapadu će biti velika gužva za doigravanje, treba vidjeti kako će se posložiti Huston s Westbrookom, hoće li LeBron i u 35. godini moći nositi momčad na leđima i igrati cijelu sezonu po 40 minuta... Na Istoku će ipak biti nešto lakše, vidjet ćemo kada će se Durant oporaviti, Boston je uvijek jak, tu je i Toronto...

Zadnjih par dana prije puta Dario koristi za oproštajne posjete obitelji i prijateljima.

- Nedostaje mi moj Šibenik tijekom sezone i zbog toga mu se svako ljeto vraćam. Tu mi je obitelj, bake, djedovi, roditelji, evo i sestra se vratila, tu je i većina ljudi koje poznajem i tu se vidim u budućnosti, naravno, ako obitelj ne odluči drugačije.

Cijeloga ljeta objavljivao je fotografije druženja na društvenim mrežama, s ''šibenskom kapicom'', uz peku, gradele, dobro društvo...

- Tako se najbolje osjećam, to su moji mali gušti kojima punim baterije. Ovdje me svi znaju i nitko me ne poteže za rukav, osim stranaca ako me prepoznaju, ha, ha, ha...

Prije puta u Ameriku još mora nagovoriti i oca Predraga da mu dođe u posjete. Šiši senior boji se leta zrakoplovom, pa ikao obožava i prati NBA ligu već preko 40 godina, a gleda i sve sinove utakmice u sitnim noćnim satima, još uvijek ga nije gledao uživo u Americi.

- Valjda ću ga nagovoriti, iako, on je stalno u nekoj trci, stalo je na putu, vozi te svoje kamione, organizira posao, bori se... Nije on od onih koji bi živjeli na račun poznatoga sina, moj stari je stara škola...

POGLEDAJTE VIDEO: