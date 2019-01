Štrlek uništio Bahrein! Kauboji lagano dobili, a sad Španjolci...

40'

Lino Červar podigao je glas na igrače, a to znači da nešto nije dobro. Ne sviđa mu se to što su se igrači previše opustili. Naravno Bahreinci su to kaznili i zabili nam lagana tri gola... Odlično smo krenuli, ne bi bilo dobro kada bi si zakomplicirali situaciju bez razloga...

Zaredali smo sad previše promašaja, ali dobro je pa i Bahreinci nisu baš najprecizniji... Dobili smo i još jedno isključenje, kriv je Krešo Kozina. Tek što je Mandiću istekla kazna, odmah je i Krešo nasjeo. Imali su Bahreinci sedmerac, ali to je sjajni Stevanović lako skinuo. Drznuo se Bahreinac i pokušao ga lobati, ali nije naš Stivi od jučer.