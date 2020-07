Jadran čudesnim povratkom skoro šokirao Mladost, Medin show u Gružu protiv Solarisa

Jugaši su u prvoj utakmici polufinalne serije lako pobijedili šibenski Solaris 17-6, dok je Mladost trebala isto napraviti i Jadranu, da bi na koncu spašavala minimalnu pobjedu 13-12

<p><strong>Jug i Mladost</strong>, prema očekivanjima, u petak, odnosno subotu moći će osigurati još jedan ulazak u finale Prvenstva Hrvatske i nove međusobne dvoboje. Jugaši su u prvoj utakmici polufinalne serije lako pobijedili šibenski <strong>Solaris </strong>17-6, dok je Mladost trebala isto napraviti i <strong>Jadranu</strong>, da bi na koncu spašavala minimalnu pobjedu 13-12.</p><p>U Gružu je neizvjesnost potrajala jednu četvrtinu. Gosti, koji su bitno oslabljeni stigli prvaku države (Mudražija, Šparada, Koprčina), poveli su 2-0 i - napravili kobnu pogrešku. Razljutili su<strong> Paula Obradovića.</strong> Tada je krenuo njegov show, Medin show, u kojemu je do poluvremena zabio pet golova i bio najznačajniji autor Jugove serije 9-1. Šibenčani više nisu mogli pratiti ritam daleko kvalitetnijeg protivnika niti su to mogli, kako rekosmo, znatno oslabljeni za važne članove ionako ne preširoke rotacije.</p><p>Obradović je stao na šest golova, kao i cijeli Solaris, Fatović je pratio s tri. Druga je utakmica, izvjesno i zadnja u ovoj seriji, u petak u Crnici.</p><p>Na Savi je sve išlo u smjeru mirne pobjede "Žabaca". Jadran je na Savu došao bez tri bitne karike, Powera i Zovića koji su već otišli, te Burića. I kad su mladostaši u 11. minuti imali 6-0, tko bi, realno, očekivao išta drugo osim nastavka "trpanja". Međutim, gosti iz Splita predvođeni Anđelom Šetkom (četiri gola) nisu propali još dublje premda nije ni da su smanjili zaostatak koji je pet minuta prije kraja bio identičan (12-6). Gotovo? Vjerojatno su svi u gledalištu mislili tako, no u manje od četiri minute Jadran je zabio pet golova, Harkov, pak, prekinuo njihovu seriju golom za 13-11, a 45 sekundi prije kraja Borovčić-Kurir pogodio za vrhunac drame. Ćuk, koji je s četiri gola bio najbolji kod domaćina, nije zabio u zadnjem napadu Mladosti, no za senzaciju više nije bilo dostatno vremena.</p><p>Druga utakmica na Poljudu, za koju se ne može nikako tvrditi kao i za onu Solarisa i Juga, igrat će se u subotu.</p>